2019-12-05T22:03:00+03:00
Общество

Ветерану Великой Отечественной войны из Казани в день рождения сообщили о его смерти

Теперь сотрудники управляющей компании будут разбираться, кто объявил скончавшимся живого человека
Ирина ЛЕСКОВА
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Фото: Татарстан 24.Фото: Татарстан 24.
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Чудовищная ошибка произошла в Приволжском районе столицы Татарстана. Там 97-летнего фронтовика-ветерана Михаила Павлова лишили пенсионных надбавок и вычеркнули из списков на льготы по причине смерти.

Когда родственники Павлова решили уточнить в соцзащите, почему с марта их отец, получивший во время Великой Отечественной войны четыре ранения, не получает соответствующие доплаты к пенсии, их удивили: "Нам из управляющей компании поступила информация, что он умер. Вот выплаты и прекратились".

- Дело в том, что ежемесячно из управляющих компаний нам поступают сведения о проживающих на их территории, и по фронтовику поступила информация, что он убыл, - рассказали в пресс-службе минсоцзащиты Татарстана. - Когда мы начали разбираться в этой ситуации, то выяснили, что кто-то в управляющей компании объявил Михаила Павлова умершим.

Кто же преждевременно "выписал похоронку" кавалеру боевых орденов Славы? Оказалось, что председатель ТСЖ еще в январе перепутал ветерана с другим жителем, который действительно скончался. Поскольку родственники фронтовика вопросы об отмены выплат до ноября не задавали, то и выяснить свою ошибку председатель ТСЖ не мог. Узнав, что произошло по его вине, поспешил лично принести свои извинения Михаилу Павлову.

Вычеркнули ветерана и из списка тех, кто должен получить памятную юбилейную награду к годовщине Великой Победы. Но теперь все будет восстановлено, и фронтовику сделают перерасчет и восстановят в списках на получение награды.

- Мы рекомендуем управляющим компаниям внимательнее относиться к информации о льготных категориях граждан, потому что законодательно вся ответственность за достоверность и полноту лежит на них, - подытожили в минсоцзашите Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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