"Сказала, чтобы все снимали купальники и купались голыми!": Сотрудница бассейна заставила посетительниц прилюдно раздеться

Жительница Казани в минувшее воскресенье отправилась в бассейн, чтобы отдохнуть и поплавать. Однако отдых омрачило поведение сотрудницы спортобъекта. По ее словам, женщина зашла в душевую, когда там находились несколько девушек и в грубой форме потребовала от них, чтобы те разделись догола.

- Вот объясните мне, это нормально? Я мылась перед тем, как зайти в бассейн, как тут вошла какая-то женщина и начала на всех кричать, чтобы все срочно снимали купальники и купались голыми! Кабинки были заполнены. Некоторые девушки начали возмущаться, заявив, что это их дело, как мыться, но сотрудница не унималась и продолжила кричать, что, мол, такие правила в бассейне и мы обязаны подчиняться. Она подошла к одной из девчонок и дернула за купальник. В итоге, я и еще несколько девушек решили все же раздеться и обмыться без одежды, другие же пошли в бассейн, а женщина все кричала в след", - написала девушка в соцсетях.

Обсуждая данное сообщение в соцсетях, жители Казани отметили, что подобное правило есть во всех бассейнах, так что сотрудница спортсооружения была права.

"А в чем проблема? Кто знает, может у вас под купальником грязь, которая потом окажется в бассейне, а сотрудникам за загрязнение потом отвечать".

"Всегда так было, я хожу в бассейн последние шесть лет и всегда моюсь голой перед бассейном. Там даже табличка стоит".

"Мыться без купальника перед бассейном - обычная практика. Это же хорошо, тело отдыхает, расслабляешься, но и чище будешь".

Другие отметили, что странным выглядела не просьба сотрудницы бассейна, а ее поведение и грубые ответы.

"Ладно, допустим, что мыться голыми надо и до, и после бассейна, но зачем грубить-то? Зачем на людей кидаться?".

"Не знаю как в женской раздевалке, а в мужской никто не ходит, я перед бассейном плавки не снимаю, чтобы быстрее уже окунуться в воду и время не терять".

"Это кошмар! А может девушки комплексуют и не хотят раздеваться перед другими? Я вот не люблю раздеваться при людях, даже при девушках, мало ли что".

Кроме того, автора сообщения попросили указать, в каком именно бассейне произошел инцидент, чтобы быть готовыми к повторению сценария. Впрочем, ответа, по крайней мере, на данный момент, не последовало.