В КАЗАНИ ОТКРЫТА НОВАЯ АЗС СЕТИ «ГАЗПРОМНЕФТЬ»

Торжественное открытие новой АЗС состоялось 2 декабря. В церемонии открытия приняли участие представители руководства Республики Татарстан, а также топ-менеджеры сети АЗС «Газпромнефть» в России.

- Татарстан - один из главных промышленных центров России с большим потреблением топлива, поэтому наш приход в республику вполне закономерен, - отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков. - В ноябре мы открыли в Казани первые две АЗС в компактном формате, а сегодня открываем уже полноформатную станцию.

Что особенного планирует предложить татарстанским автолюбителям новая АЗС и новая сеть заправок в целом? Во-первых, сеть «Газпромнефть» уделяет повышенное внимание контролю качества нефтепродукта, а это топливо собственного производства нефтеперерабатывающих заводов «ГАЗПРОМ НЕФТИ» в Омске и Ярославле.

Журналистам показали, как работает система контроля качества топлива в сети АЗС «Газпромнефть». Его проверяют на каждом этапе производства и транспортировки: сначала на заводе, затем на нефтебазе и, наконец, по прибытии на АЗС. Кроме того, не реже раза в месяц каждую станцию АЗС сети без предупреждения посещает мобильная лаборатория, которая забирает пробы всех видов топлива прямо из колонки и проводит автоматизированный анализ проб на соответствие ГОСТ.

Новая АЗС «Газпромнефть» на Минской улице - первая станция в Татарстане, где сеть «Газпромнефть» представила свое знаменитое премиальное топливо G-Drive 95. Благодаря активному комплексу присадок оно обеспечивает профессиональную защиту топливной системы двигателя, гарантируя дополнительную мощность и улучшая разгонную динамику автомобиля.

Второе преимущество сети «Газпромнефть» - возможность оплачивать бензин или дизель не выходя из машины, с помощью мобильного приложения АЗС.GO. Хотя что касается АЗС на Минской, то зайти сюда как раз стоит. Именно эта станция располагает магазином и фирменным кафе, где можно угоститься натуральным кофе из новейших кофемашин и свежей выпечкой, взять в дорогу что-то более сытное, а также купить все необходимое в дорогу.

В-третьих, клиенты сети могут получать дополнительные преференции, участвуя в программе лояльности «Нам по пути». Каждый ее участник получает бонусы, которыми можно расплачиваться как за топливо, так и за сопутствующие товары на станциях сети по всей стране.

- В этом году программе исполнилось 10 лет, - отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в Уральском регионе Алексей Табалаев. - За это время она стала одной из самых популярных подобных программ в России, мы выдали нашим клиентам более 13 миллионов карт. Начиная с этого года участники программы могут выбрать в нашем мобильном приложении индивидуальный тариф, чтобы получать повышенные баллы за покупки в любимых категориях. Таким образом, опыт участия в программе «Нам по пути» становится персонализированным.

В течение двух недель жители столицы Татарстана могут оценить качество топлива «Газпромнефть» на выгодных условиях: бензин АИ-95 в дни акции будет реализоваться по цене АИ-92. Кроме того, при заправке от 30 литров бензина и от 50 литров дизельного топлива каждый автолюбитель получит карту лояльности клиента бесплатно.

С открытием новой станции 2 декабря в Казани стало три автозаправки, работающих от крупной федеральной сети «Газпромнефть». Уже к концу нынешнего года планируется открыть в столице Татарстана еще две полноформатные станции.

Шамиль Гумеров, заместитель начальника ГБУ «Управление рационального использования топливно-энергетических ресурсов в РТ»:

«В настоящее время у нас в Татарстане имеется около 750 автозаправочных станций, которые занимаются реализацией топлива. Любая конкуренция способствует продвижению на рынке хороших товаров. Поэтому мы, со своей стороны, конечно, приветствуем то, что у нас в Татарстане появляются новые операторы на рынке нефтепродуктов. А дальше потребитель сам определит, на какой АЗС ему заправляться. Потребитель - тот же контролер качества»

Уточнить перечень ближайших АЗС можно на сайте