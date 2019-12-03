2019-12-03T18:54:15+03:00
Общество

"Ты обязан платить за даму!": Женщина потребовала от неизвестного мужчины оплатить ее покупки

Необычная ситуация произошла в одном из магазинов Ульяновска
Владимир КРУПСКИЙ
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В итоге женщина расплатилась банковской картой.В итоге женщина расплатилась банковской картой.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Житель Ульяновска, отправившись за покупками в один из городских магазинов, столкнулся с непредвиденной ситуацией. Он взял нужные товары и отправился на кассу. Перед ним стояла женщина, которая набрала полную тележку продуктов. Однако, когда пришло время покупательнице расплатиться, женщина поняла, что денег ей не хватает. Тогда она не нашла ничего лучше, чем потребовать, чтобы покупки ей оплатил стоявший следом мужчина, который видел даму в первый раз в жизни.

- Лет с пяти хожу в магазины, много чего повидал, но то, что случилось со мной вчера - это просто верх наглости. Стояла передо мной в очереди одна мадам. Набрала целую тележку различных товаров. Причем, не самых дешевых. Там и кофе, и колбасы, и даже икра, коньячок опять же. Так вот, этой мадам в итоге не хватило денег. Девушка-кассир предложила что-то убрать, но мадам и не думала лишать себя набранных товаров. Она спокойно сказала, не надо ничего убирать, вот он заплатит за остальное, и показала на меня. Я был в шоке! Что за наглость! Я, естественно, сказал, что не собираюсь ни за что платить, так как она мне никто и вижу я ее в первый раз. Тут-то и началось. Женщину понесло, как Остапа. И мужики у нее измельчали и никто не может помочь беззащитной женщине, а в итоге она вообще сказала, что, дескать, "ты обязан платить за даму". Нет, я понимаю, если бы она попросила добавить ей рублей 50-100 и спокойным голосом это все просила, а тут ей почти тысячу не хватило, так еще и орала на весь магазин. В итоге, кудахтала она минут пять, только когда на нее начали уже другие покупатели кричать и просить не задерживать очередь, она вытащила банковскую карту и спокойно оплатила покупку. Вот, спрашивается, зачем было весь этот цирк устраивать, если деньги у нее были, - написал житель Ульяновска в соцсетях.

В интернете данное сообщение вызвало заметный ажиотаж. Многие поддержали мужчину, заявив, что он совершенно не обязан расплачиваться за забывчивость других покупателей.

"Что это за мода? Если ты женщина, то тебе все должны? Идешь в магазин, так не хватай, что попало, а бери на ту сумму, которая в кошельке".

"Мужик правильно сделал, что не оплатил. Таких, как эта мадам учить надо, а то раз за нее заплатишь и все, будет думать, что всегда так будет".

"Женщины, почему вы считаете, что если у тебя денег нет, то они есть у мужчины. Не хватило? Так звони мужу, а нет мужа, значит не фиг столько в магазине набирать".

Нашлись и те, кто пожалел женщину, заявив, что в некоторых случаях можно и заплатить, но не всегда.

"Ну если не хватило и есть деньги помочь, то почему бы и не помочь. Может у нее действительно с деньгами проблема, может у нее дома шесть детей, разок-другой стоит сделать доброе дело".

"Я как-то заплатил за девушку, которая покупала продукты, а на шоколадку ребенку не хватало. Готов и еще так заплатить. С другой стороны, тогда была одна шоколадка, а тут коньячок с икрой".

Кроме того, женщине посоветовали не устраивать скандалы, а разрешать конфликты мирно, тем более, что деньги у нее, как оказалось, были.

ИСТОЧНИК KP.RU

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