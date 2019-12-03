«Для них это гибель 100%, они не выживут!»: в Казани после смерти хозяйки 11 котов могут оказаться на улице

В Казани 11 взрослых котов и кошек ищут новый дом. Дело в том, что раньше все они жили в одной из квартир дома №55 на улице Исанбета вместе со своей хозяйкой. Однако женщина умерла, и теперь животные посреди зимы могут оказаться на улице. Такой исход событий для домашних питомцев – катастрофа.

Фото: соцсети

- Все стерилизованные, привитые, кастрированные, упитанные, очень ухоженные! Завтра похороны этой женщины, а после родные закрывают квартиру, и все они (коты - Ред.) окажутся на улице. Для них это катастрофа, они ведь все домашние и к улице не приучены совсем. Для них это гибель 100%, они не выживут! Умоляю, откликнетесь, - написала в соцсетях волонтер Лилия Хайретдинова.

"Комсомолка" связалась с Лилией. Оказалось, что пятеро казанцев уже выразили желание приютить некоторых "осиротевших" животных. Оставшиеся коты все еще ищут себе дома. Приютить их можно, позвонив по телефонам 89539992994 или 89510663092.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети