2019-12-03T14:56:41+03:00
Дом. Семья

«Для них это гибель 100%, они не выживут!»: в Казани после смерти хозяйки 11 котов могут оказаться на улице

По словам волонтера все животные кастрированные, привитые и ухоженные [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Казани 11 взрослых котов и кошек ищут новый дом. Дело в том, что раньше все они жили в одной из квартир дома №55 на улице Исанбета вместе со своей хозяйкой. Однако женщина умерла, и теперь животные посреди зимы могут оказаться на улице. Такой исход событий для домашних питомцев – катастрофа.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Все стерилизованные, привитые, кастрированные, упитанные, очень ухоженные! Завтра похороны этой женщины, а после родные закрывают квартиру, и все они (коты - Ред.) окажутся на улице. Для них это катастрофа, они ведь все домашние и к улице не приучены совсем. Для них это гибель 100%, они не выживут! Умоляю, откликнетесь, - написала в соцсетях волонтер Лилия Хайретдинова.

"Комсомолка" связалась с Лилией. Оказалось, что пятеро казанцев уже выразили желание приютить некоторых "осиротевших" животных. Оставшиеся коты все еще ищут себе дома. Приютить их можно, позвонив по телефонам 89539992994 или 89510663092.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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