2019-12-02T18:12:45+03:00
Общество

"Хоть голой плавай, но занятие не пропускай": Тренер унизил школьницу, которая пришла на тренировку без купальника

Родители девочки были шокированы случившемся
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Девочка нашла возможность не пропустить тренировку.Девочка нашла возможность не пропустить тренировку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Некоторые тренеры слишком придираются к своим подопечным. Так считают, в частности, родители некоторых школьников из Казани. Так, по словам одной из женщин, ее дочь заставили плавать в бассейне даже несмотря на то, что она забыла купальник.

- Ребенок вернулся с тренировки и рассказала, что случилось на занятии. Моя дочь забыла дома купальник, с кем не бывает. Она подошла к тренеру, извинилась и сказала, что не сможет тренироваться, но наставника это не устроило. Тренер сказал - хоть голой плавай, а занятия не пропускай. Дочь не знала что делать. Спасибо девочке из ее группы, у которой был запасной купальник. Она поделилась с дочерью, но мы больше не хотим, чтобы наш ребенок тренировался под руководством такого тренера", - написала женщина в соцсетях.

Появление данного сообщения вызвало серьезный резонанс в интернете. Многие пользователи соцсетей отметили, что поведение тренера не приемлемо.

"Не понимаю, тренер себя пупом земли возомнил? Зачем так категорично? Подумаешь, купальник забыла, но что, теперь обязательно унижать при всех?".

"У меня есть идея, а пусть тренер плавает голым. Зачем он унижает бедную девочку? Сам-то по-любому в шортах и майке, а что-то говорит девочке...".

"Что значит, забыла купальник и купайся голой? Разве ребенок не может забыть что-то? Зачем так все представлять".

Были и те, кто отметил, что именно тренер прав в данной ситуации. По их мнению, слишком много девочек придумывают причины, чтобы не ходить на тренировки.

"Может она специально забыла, чтобы не идти на тренировку, а сходить с кем-то, условно, в кафе".

"Тренировка на то и тренировка, чтобы к ней готовиться. Зачем вообще ходить на плавание, если забывать купальник?".

Отметим, что в бассейн ходили многие из тех, кто оставил комментарии. В большинстве случаев они не сталкивались с негативом со стороны сотрудников спортучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Член Общественной палаты Павел Пожигайло: Не дали сыну поиграть в компьютер? Прощайся с ребенком - его заберут
Противники скандального законопроекта о домашнем насилии уверены: в документе заложены скрытые мины, которые будут разрушать российские семьи. Об этом в эфире Радио «КП» мы поговорили с членом Общественной палаты, отцом семерых детей Павлом Пожигайло
Новости 24
Жив, но замерз и очень устал: как в Чувашии всю ночь искали пропавшего рыбака
До 2025 года в Марий Эл переселят жителей 400 аварийных домов
Пошли гулять по лесу и не вернулись: в Татарстане найдены изрезанные тела супругов-пенсионеров
«Смогу жить самостоятельно»: с 2020 года в Татарстане заработают курсы адаптации для подростков с психическими расстройствами
Новый год 2020 в Чебоксарах: в парке имени Андрияна Николаева открылся Дом Снеговика
Не налила водки, и он ударил: женщина не снесла от кавалера такого отношения и схватила нож
«Это антисанитария!»: жительница Казани пожаловалась на состояние детского сада №43
12 ударов молотком: жителя Чувашии будут судить за убийство знакомого
Из Сочи фестиваль «Новая волна» переедет в Казань
В Казани из-за дыма из детсада эвакуировались 165 человек
Билайн снизил цены на безлимитный интернет в Финляндии и Эстонии
В Марий Эл в пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина
Татарстанский бизнесмен решил заработать на бирже и был обманут на более чем 9,5 миллионов рублей
В Татарстане после заноса иномарка залетела под две фуры: погибли водитель и ее 9-летняя дочь
Ущерб более 110 тысяч рублей: шестерых жителей Чувашии будут судить за терроризирование студентов
С 9 декабря между Казанью и Уфой вновь начнут ходить поезда
В Казани медаль Лобачевского и 75 тысяч долларов США получил математик из Канады
ВТБ первым на рынке выдал ипотечный кредит в рамках сервиса VR-ипотека
В Казани для тестирования привезли два новых автобуса МАЗ
В Марий Эл лихач устроил ДТП на встречке: пострадали двое взрослых и 11-летний мальчик
В Казани из-за ветрянки ввели карантин в Перинатальном центре РКБ
Землю казанского вертолетного завода продают за 1,9 миллиарда рублей
Студентка Университета управления «ТИСБИ» удостоена специального приза в конкурсе «Путешествие к истокам» - 2019
Более 100 тысяч горожан сможет обслуживать открытый в Авиастроительном районе Казани офис МФЦ
В Марий Эл женщина-водитель на скорости врезалась в забор, ее с 3-летним сыном госпитализировали
4 декабря в Набережных Челнах начнет работать новогодняя ярмарка-2020
В Татарстане с каждым годом растет число долгожителей, которым 100 лет
В Казани за «прикол» на 220 миллионов рублей беглого экс-банкира приговорили к 6,5 годам колонии