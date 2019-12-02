"Хоть голой плавай, но занятие не пропускай": Тренер унизил школьницу, которая пришла на тренировку без купальника

Некоторые тренеры слишком придираются к своим подопечным. Так считают, в частности, родители некоторых школьников из Казани. Так, по словам одной из женщин, ее дочь заставили плавать в бассейне даже несмотря на то, что она забыла купальник.

- Ребенок вернулся с тренировки и рассказала, что случилось на занятии. Моя дочь забыла дома купальник, с кем не бывает. Она подошла к тренеру, извинилась и сказала, что не сможет тренироваться, но наставника это не устроило. Тренер сказал - хоть голой плавай, а занятия не пропускай. Дочь не знала что делать. Спасибо девочке из ее группы, у которой был запасной купальник. Она поделилась с дочерью, но мы больше не хотим, чтобы наш ребенок тренировался под руководством такого тренера", - написала женщина в соцсетях.

Появление данного сообщения вызвало серьезный резонанс в интернете. Многие пользователи соцсетей отметили, что поведение тренера не приемлемо.

"Не понимаю, тренер себя пупом земли возомнил? Зачем так категорично? Подумаешь, купальник забыла, но что, теперь обязательно унижать при всех?".

"У меня есть идея, а пусть тренер плавает голым. Зачем он унижает бедную девочку? Сам-то по-любому в шортах и майке, а что-то говорит девочке...".

"Что значит, забыла купальник и купайся голой? Разве ребенок не может забыть что-то? Зачем так все представлять".

Были и те, кто отметил, что именно тренер прав в данной ситуации. По их мнению, слишком много девочек придумывают причины, чтобы не ходить на тренировки.

"Может она специально забыла, чтобы не идти на тренировку, а сходить с кем-то, условно, в кафе".

"Тренировка на то и тренировка, чтобы к ней готовиться. Зачем вообще ходить на плавание, если забывать купальник?".

Отметим, что в бассейн ходили многие из тех, кто оставил комментарии. В большинстве случаев они не сталкивались с негативом со стороны сотрудников спортучреждения.