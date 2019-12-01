“Народ совсем с ума сошел”: в казанском ТЦ люди устроили давку ради чайника
В субботу, 30 ноября, в одном из казанских торговых центров, что находится на проспекте Ибрагимова, состоялся розыгрыш электрического чайника. Горожани решили попытать свою удачу и устроили там настоящую давку. Фотографии произошедшего появились в соцсетях.
На снимках видно, что организованной очереди в торговом центре и правда не получилось. Сотни людей разных возрастов стояли у входа в один из магазинов. Некоторые из них даже взяли с собой маленьких детей.
Интернет-пользователи в очередной раз задались вопросом, что же толкает людей проводить свои выходные в давке ради обычного чайника.
“Вы серьёзно? Дефицит чайников? Бросить все дела и работу ради чайника?”,
“Народ совсем с ума сошел”,
“Ой народ... На халяву всё хотят урвать”.
Были, правда, и те, кто посмеялся над этой ситуацией:
“Что за чайник? Почему я не в курсе? Мне тоже надо!”,
“Раздавали бы халявный чак-чак, вообще драться начали бы уже!”,
“Сейчас, если крикнуть, что в у входа проходит розыгрыш 50-ти тостеров, вся толпа побежит туда, снося все на своем пути”.
Казанцы также отметили, что 1 декабря в другом городском торговом центре будет разыгрываться иномарка. Они надеются, что давки не повторится.
ИСТОЧНИК KP.RU