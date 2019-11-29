Куда летят инженерные идеи? В Альметьевск!

В эти минуты в Альметьевске завершился финальный этап II Всероссийского конкурса по прототипированию «Полет инженерных идей», организуемого Альметьевским нефтяным институтом и Детским технопарком «Кванториум» для учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных школ, студентов 1 - 2 курсов сузов и вузов.

Целями молодого всероссийского конкурса является популяризация инженерной деятельности, стимулирование интереса учащихся к сфере инноваций и высоких технологий, воспитание в области ранней профориентации. Партнерами конкурса выступают нефтяные компании г. Альметьевска - ООО «ТМС-групп», ООО «Татбурнефть», ООО «Татинтек», Бугульминский механический завод, НПФ «ПАКЕР» и многие другие, чьи специалисты включены в работу экспертного сообщества конкурса.

Ежегодно в конкурсе принимают участие более 200 команд со всей России, из них лишь 45 команд отбираются в финал.

Победители отборочного тура конкурса, прошедшего в этом году в апреле, представляют членам жюри свои технические проекты и пробуют свои силы в решении инженерных задач различной сложности, подготовленных оргкомитетом конкурса.

Поставленные задачи ребята решают с большим азартом и зачастую самым неожиданным образом, при этом некоторые из решений не по-детски практичны и могут быть взяты за основу в реальной жизни. Например, проект одного из финалистов прошлого конкурса, Михаила Дрожжина, - 3D-модель вагона-цистерны для перевозки химических грузов из полимерных композитных материалов.

По итогам двух конкурсных дней команда АГНИ в составе Руслана Хузнахметова, Артура Тагирова, Данила Волдавина заняла почетно второе место. Поздравляем наших студентов и желаем им новых побед!