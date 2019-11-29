«Открытие» в Татарстане: единственный на всю страну Sky-office, программа поддержки республики и новый флагманский офис

Сразу несколько масштабных событий для банка «Открытие» состоялось в минувший четверг в Казани. Нововведения, по мнению руководства банка и главы Татарстана Рустама Минниханова, позволят улучшить обслуживание и физичеcких, и юридических лиц, являющихся клиентами банка. Кроме того, открытые объекты позволят создать благоприятные условия для жизни в столице республики - за счет новых рабочих мест.

ФЛАГМАНСКИЙ ОФИС ДЛЯ ТАТАРСТАНА

Так, утром состоялось торжественное открытие флагманского отделения банка, расположенного в деловой части города на улице Московская, 11.

- Формат офиса новый для Казани и традиционен для обновленного банка «Открытие». Он очень комфортный для клиентов. Мы надеемся, что поток клиентов будет расти не только в этом офисе, но и на других площадках банка, - отметил президент-председатель правления банка Михаил Задорнов.

Присутствовавший на церемонии заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин отметил особое отношение руководства к республике и напомнил о давнем взаимодействии сторон в части развития малого и среднего бизнеса.

- С банком «Открытие» и Гарантийным фондом есть соглашение, благодаря которому предпринимателям удалось привлечь по совместным программам миллиард рублей, - подчеркнул он.

По сообщению пресс-службы банка, в новом офисе клиент сможет решить любой финансовый вопрос. На площади 1,5 тысячи квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг физлицам, отдельный ипотечный центр, зона обслуживания юридических лиц, зона обслуживания клиентов премиального сегмента и Private Banking, обустроены зоны касс и переговорные комнаты.

По словам Задорнова, банк «Открытие» представлен 13 офисами в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске.

- Задача команды в Татарстане - на созданной инфраструктуре заметно расширить клиентскую базу, увеличив ее на 80%, - отметил президент-председатель правления.

В этом году, по данным управляющего региональным отделением «Казанский» Дамира Габдулхакова, за продуктами банка обратились 17 тысяч новых клиентов, к началу октября кредитный портфель вырос в 2,4 раза - до 8,7 миллиарда рублей, а портфель привлеченных средств - на 12%, до 13,3 миллиарда рублей.

ОФИС ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕЙ РОССИИ

Определенную ставку для расширения клиентской базы представители банка делают на представленный сегодня Sky-Office, который будет дистанционно обслуживать клиентов банка со всей страны.

- Для нас большая честь, что такой единственный для этой финансовой системы (АО «Открытие Холдинг». - Ред.) находится именно в Казани, - отметил на торжественной церемонии официального запуска работы объекта Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Открытие нового формата работы в банковском деле, по словам главы республики, особо актуально в условиях серьезной работы по поддержке малого и среднего бизнеса. Кроме того, он подчеркнул, что в рамках офиса уже создано 190 рабочих мест, количество которых в последующем будет расти.

Отметим, что основные функции Sky-Office - это консультация клиентов со всей страны по телефону и через Интернет, а продажа продуктов банка и техническая поддержка по работе в системе дистанционного банковского обслуживания.

За месяц работы в пилотном режиме сотрудники офиса уже приняли около 100 тысяч обращений предпринимателей по телефону и 13 тысяч через электронную почту. По статистике представителей банка, 87% звонящих ожидали ответа 20 секунд, а время отклика на 3,5 тысячи обращения в чатах составило в среднем 0 секунд.

Sky-Office расположен по адресу: ул. Чернышевского, 43/2 и занимает 3 тысячи квадратных метров. Формат центра не похож на стандартный офис: нет строгого банковского дресс-кода и зонирования. С заботой о сотрудниках предусмотрены зоны отдыха и игровые зоны, небольшая тренажерная площадка.

БУДЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ИНВЕСТПРОЕКТАХ

Еще одно важное событие банка «Открытие» произошло в этот же день в стенах Государственного Совета Татарстана - там было подписано соглашение о сотрудничестве в социально-экономическом развитии региона. Намерения содействовать реализации инвестиционных проектов на территории республики скрепили президент-председатель правления банка Михаил Задорнов и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Среди инициатив, отмечают в пресс-службе банка, - инициативы, направленные на развитие различных отраслей экономики, а также на увеличение объемов жилищного строительства и инфраструктурного развития региона, что в последующем должно способствовать увеличению валового регионального продукта.