2019-11-29T12:01:50+03:00
Общество

«Говорил, что ему негде жить, нечего есть»: жительница Казани обвиняет участника телепроекта «ТАНЦЫ» в мошенничестве

Девушка заявляет, что Эльсевар Мурадов собрал в городе танцевальную группу, а после обманул их на деньги
Алина ГАБДУЛИНА
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26-летняя жительница Казани Аида Ф. обвиняет участника 4 сезона телепроекта «ТАНЦЫ» Эльсевара Мурадова в мошенничестве. На своей соцстранице девушка рассказала о том, как танцор, якобы, обманул ее и еще несколько человек на деньги.

- Приехал парниша с бородой в Казань, чтобы собрать группу по танцам для сотрудничества с RAAVA MUSIC (Джони, Эльман, Андро), клипы, выступления на концертах. На данный момент он с ними не сотрудничал, прикрылся лейблом, собрал деньги на костюмы, в которых мы будем сниматься в клипе, - написала Аида.

После, со слов девушки, Эльсевар начал втираться в доверие к группе и занимать у девушек денег. Каждый раз он рассказывал все новые и новые истории.Сначала говорил об отце, который нуждался в срочном лечении, потом о долге в 8 миллионов рублей, о ремонте зубов, о необходимости съема квартиры в Казани.

- Даже просил на валидол 100 рублей, говорил, что ему негде жить, нечего есть, просил скинуть на еду, присылал фото, как он лежит в больнице, сидит на улице под дождем с пакетом вещей, как ночует в подъезде, - пишет Аида.

Девушки верили танцору и перечисляли ему на карту деньги.

- Мораль моей басни такова: не ведитесь на альфонцев, девочки. Мужчина должен уметь сам себя обеспечить и сам решить свои проблемы, а не просить об этом девушку. Спасибо, Эльс, в жизни теперь к таким альфонсам, как ты, не приближусь ближе, чем на 5 шагов, - резюмирует Аида.

Девушка также добавляет, что уже подала заявление в полицию. Кроме того, она уверена, что Эльсевар обманывает доверчивых людей и в других городах России.

Отметим, что после публикации поста с обвинениями, танцор удалил свою официальную страницу в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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