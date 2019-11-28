Долгожители с диагнозом – рак: в Татарстане научная сенсация оказалась обманом за 3 миллиона рублей

Подводя статистические итоги своей деятельности, сотрудники Медико-Социальной Экспертизы (МСЭ) Татарстана обратили внимание на странные факты: более десяти жителей республики, проживающих в разных районах, уже 2-3 года стоят на учете как инвалиды I группы с диагнозом «рак желудка IV стадии с метастазами». Увы, но с таким диагнозом прожить можно несколько месяцев, а тут - года! Жители страны регулярно возмущаются, что инвалидам с ампутированными конечностями приходится раз в год проходить комиссию, чтобы подтвердить свою группу инвалидности и получать положенные им пенсии. Как же не заметили научной сенсации коллеги во время таких осмотров уникальных больных? Получается, что рак на последней стадии излечим?

Но, изучив внимательно анкеты этих пациентов, эксперты поняли в чем дело - все уникальные больные находятся в возрасте старше 55-лет женщины, и старше 60-ти лет - мужчины. Им по закону инвалидность I группы присваивается пожизненно.

Более подробное изучение документов этих пациентов помогло установить, что все они проходили лечение в РКОД и РКБ. Но к этому времени эксперты МСЭ своими сомнениями поделились с правоохранителями, а те в ответ на свои запросы получили ответы: никто из тех больных, список которые прислали сотрудники МВД Татарстана в лечебные учреждения, за последние несколько лет не проходил лечение в стенах этих больниц. А в РКОД и вовсе удивились: на рентген-снимках этих больных, которые вставали на учет онкологов в 2016-2017 годах, фигурирует фамилия врача Дмитриевой, которая скончалась еще в 2013 году!

Оперативники навестили «больных» из того самого списка. К удивлению, они неплохо себя чувствовали, передвигались, кушали без ограничений. Ну и ну! Рак желудка с метастазами, да там организм пищу воспринимает только протертую, да и то не всегда!

В ЧЕМ ВЫГОДА

Так, ради чего нужно было простым татарстанцам приписывать себе смертельный диагноз? Оказалось, что удостоверение инвалида I группы дает немалые льготы. Кроме заветного желтого знака под стеклом автомобиля – ни тебе эвакуатора, да и парковка в той же Казани бесплатная, инвалиды данной группы имеют право на пожизненную социальную досрочную пенсию в сумме до 10 576 рублей в месяц. К ней - ежемесячные выплаты до 3 378 рублей в месяц. А если написать отказ от получения лекарств и санаторного лечения плюс еще 1 112 рублей.

Также бесплатно можно будет протезировать зубы, получить путевку в санаторий и проезд до него, 50% скидку за коммунальные платежи, при обращении в суд или налоговые вычеты.

И, что немало важно, статус инвалида I группы дает право на страховку! Например, можно взять кредит в банке, застраховаться по его требованию, получить статус, и - все! Страховка полностью покроет этот кредит, ипотеку, и можно больше не беспокоиться!

Есть определение привилегии и для тех инвалидов, кто продолжает работать. Рабочий день короче, но платят полную ставку, ко всем внеурочным работам и в выходные дни - только с письменного согласия такого работника. Отпуск - 30 дней!

Всего в татарстанском списке мнимых инвалидов, которых выявили правоохранители, 18 человек. Большая часть с якобы диагнозом рак желудка IV стадии проживает в Алексеевском, Зеленодольском, Рыбно-Слободском, Апастовском, Тюлячинском, Высокогорском и Буинском. Несколько таких раковых «долгожителей» есть и в Казани.

ПО ЧЕМ СПРАВКА

По данным фактам МВД Татарстана возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». При этом список из этих 18 «инвалидов», по мнению собственного источника «Комсомольской правды - Казань» в правоохранительных органах, еще увеличится.

- Пока ущерб для бюджета более 3 миллионов рублей, но это еще не все, таких «инвалидов I группы» в республике намного больше, - уточнил источник. - Среди них есть родственники очень влиятельных людей, например, супруга бывшего главы района. Некоторые признались сразу, что купили нужный пакет документов за 150-300 тысяч рублей. Это минимальная сумма. Платили и больше.

К слову, полицейские уже вышли на предполагаемого организатора «инвалидного бизнеса». Ею отказалась ранее уже судимая за мошенничество и подделку пенсионерка Наталия Алешкина. По мнению сотрудников правоохранительных органов, ей помогала сотрудница МСЭ Татарстана Наталья Мусина. Обе женщины задержаны и сейчас находятся под стражей. Но это скорее всего не последнее задержание по этому делу, предупредил источник «Комсомольской правды - Казань», в мошеннической схеме участвовал еще как минимум один сотрудник МСЭ Татарстана.