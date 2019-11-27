2019-11-27T17:39:37+03:00
Общество

Перейдем на «цифру» - АГНИ развивает систему дистанционного образования

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Сегодня образовательное пространство интенсивно растет и расширяется за счет развития цифровой среды. Цифровая революция является главным трендом современной образовательной деятельности, вносящим свои коррективы в ее организацию.

Внедренная и успешно функционирующая в Альметьевском нефтяном институте система дистанционного образования «Цифровой университет» – это принципиально новый формат преподавания, позволяющий студенту абстрагироваться от своего местонахождения, рабочих графиков, получить доступ к возможности самостоятельно управлять процессом обучения и его результатом.

Для этого преподавателями вуза уже разработано более 50 электронных учебных курсов по дисциплинам направлений подготовки, к изучению которых в ближайшее время приступят более 1000 студентов АГНИ. Разрабатывать индивидуальные образовательные траектории, вобравшие в себя уникальный набор заданий, ответ на которые потребует умения сравнивать, взвешивать, анализировать, коммуницировать, позволят повысить уровень обучения, соответствующий ожиданиям абитуриентов, работодателей и бизнеса.

Говоря о расширении возможностей дистанционного образования в АГНИ, следует отметить, что его реализация позволит вывести на новый уровень систему ранней профессиональной ориентации детей и молодежи путем организации дистанционных программ дополнительного образования (4 программы запущены для студентов выпускных курсов) и массовых открытых онлайн-курсов (таких как «Основы проектной деятельности», «Форсайт-проектирование» и многие другие). Уже сегодня разработано 14 подобных курсов.

Для педагогов учреждений общего и дополнительного образования разработаны курсы повышения квалификации «Тьюторское сопровождение в дополнительном образовании детей», «Межпредметные технологии в проектной и исследовательской деятельности учащихся», «СМАРТ-технологии в образовательном процессе». Уже сегодня 47 педагогов изучают данные курсы.

Активное развитие электронного образования – одно из направлений, которые позволяют АГНИ соответствовать ведущим инновационным трендам организации образовательного процесса и стать в ближайшем будущем тем вузом, который полностью удовлетворит ожидания абитуриентов, работодателей и бизнеса.

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