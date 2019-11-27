«Я не умру в туалете!»: внебрачный сын художника Никаса Сафронова застрял в уборной самолета Казань-Москва
24 ноября во время рейса «Казань-Москва» в самолете произошел необычный для будней стюардесс случай. Перед самой посадкой в туалете воздушного судна застрял пассажир. Очевидцы сообщают, что это был известный пианист, внебрачный сын художника Никаса Сафронова - Лука Сафронов-Затравкин. Видео его спасения из туалета появилось в соцсетях.
- Я не умру в туалете! – кричит в кадре мужчина, и правда очень похожий на Луку.
К слову, пассажиры, в отличие от интернет-пользователей, проявили сочувствие. Они не могли уже сами встать из-за горящей надписи: «Пристегните ремни», поэтому как могли подбадривали застрявшего и членов экипажа, которые вызволяли его. В итоге пассажиру все-таки удалось выйти из уборной.
Внебрачный сын художника Никаса Сафронова застрял в уборной самолета Казань-Москва.соцсети
Отметим, пианист Лука Сафронов-Затравкин действительно был в Казани 24 ноября. В своем Instagram он выложил видео из детского дома-интерната в поселке Дербышки.
- Я сделал немного счастливее особенных ребят из Дербышенского детского дома-интерната в Казани. Я подарил им то, чем могу с ними поделиться, что я хорошо умею. И их глаза горели, они были счастливы! Будьте добрее друг к другу, - подписал пост Лука.
ИСТОЧНИК KP.RU