«Я не умру в туалете!»: внебрачный сын художника Никаса Сафронова застрял в уборной самолета Казань-Москва

24 ноября во время рейса «Казань-Москва» в самолете произошел необычный для будней стюардесс случай. Перед самой посадкой в туалете воздушного судна застрял пассажир. Очевидцы сообщают, что это был известный пианист, внебрачный сын художника Никаса Сафронова - Лука Сафронов-Затравкин. Видео его спасения из туалета появилось в соцсетях.

- Я не умру в туалете! – кричит в кадре мужчина, и правда очень похожий на Луку.

К слову, пассажиры, в отличие от интернет-пользователей, проявили сочувствие. Они не могли уже сами встать из-за горящей надписи: «Пристегните ремни», поэтому как могли подбадривали застрявшего и членов экипажа, которые вызволяли его. В итоге пассажиру все-таки удалось выйти из уборной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/746463" frameborder="0"></iframe> Внебрачный сын художника Никаса Сафронова застрял в уборной самолета Казань-Москва.соцсети

Отметим, пианист Лука Сафронов-Затравкин действительно был в Казани 24 ноября. В своем Instagram он выложил видео из детского дома-интерната в поселке Дербышки.

- Я сделал немного счастливее особенных ребят из Дербышенского детского дома-интерната в Казани. Я подарил им то, чем могу с ними поделиться, что я хорошо умею. И их глаза горели, они были счастливы! Будьте добрее друг к другу, - подписал пост Лука.