2019-11-27T17:39:37+03:00
Общество

«Я не умру в туалете!»: внебрачный сын художника Никаса Сафронова застрял в уборной самолета Казань-Москва

На помощь ему пришли члены экипажа [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Пианист в Казани посетил детский дом-интернат. Фото: instagram.com/lukasafronovofficial/Пианист в Казани посетил детский дом-интернат. Фото: instagram.com/lukasafronovofficial/
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24 ноября во время рейса «Казань-Москва» в самолете произошел необычный для будней стюардесс случай. Перед самой посадкой в туалете воздушного судна застрял пассажир. Очевидцы сообщают, что это был известный пианист, внебрачный сын художника Никаса Сафронова - Лука Сафронов-Затравкин. Видео его спасения из туалета появилось в соцсетях.

- Я не умру в туалете! – кричит в кадре мужчина, и правда очень похожий на Луку.

К слову, пассажиры, в отличие от интернет-пользователей, проявили сочувствие. Они не могли уже сами встать из-за горящей надписи: «Пристегните ремни», поэтому как могли подбадривали застрявшего и членов экипажа, которые вызволяли его. В итоге пассажиру все-таки удалось выйти из уборной.

Внебрачный сын художника Никаса Сафронова застрял в уборной самолета Казань-Москва.соцсети

Отметим, пианист Лука Сафронов-Затравкин действительно был в Казани 24 ноября. В своем Instagram он выложил видео из детского дома-интерната в поселке Дербышки.

- Я сделал немного счастливее особенных ребят из Дербышенского детского дома-интерната в Казани. Я подарил им то, чем могу с ними поделиться, что я хорошо умею. И их глаза горели, они были счастливы! Будьте добрее друг к другу, - подписал пост Лука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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