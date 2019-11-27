2019-11-27T17:39:37+03:00
Общество

«Чуваки, которые обиделись на шутку, и ехали на тракторах тебя бить»: Юрий Дудь напомнил комику Александру Долгополову скандал в Дербышках

В 2017 году юморист высмеял название казанского поселка, за что был подвергнут критике местных жителей
Алина ГАБДУЛИНА
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Накануне известный блогер-интервьюер Юрий Дудь выпустил новое видео. В нем он пообщался с комиком Александром Долгополовым. Отметим, что он был одним из тех, кто в ноябре 2017 года высмеял название казанского поселка Дербышки.

Тогда местные жители оскорбились настолько, что начали угрожать юмористу. Они требовали его извиниться, иначе обещали лично приехать в Москву и разобраться с Долгополовым без слов.

Именно об этой истории Дудь напомнил комику в конце разговора.

- Мы намеренно ни слова не сказали про Дербышки, потому что тебя давным-давно запарили истории про этих чуваков, которые обиделись на шутку и ехали на тракторах тебя бить (слово изменено - Ред.), - отметил в конце интервью Юрий.

Однако, свой традиционный конкурс блогер все-таки решил посвятить казанскому поселку.

- Конкурс у нас будет именно про Дербышки. Расскажите свою историю столкновения с гопарями, желательно смешную, - обратился к зрителям Дудь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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