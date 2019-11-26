2019-11-26T13:18:33+03:00
Общество

"Негоже в -7 по городу в одних труселях бродить": в Казани девушка разделась прямо на улице и сразу получила предложение о работе

Кадры откровенной фотосесси приглянулись известной фирме по доставке еды [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Жители Казани, прогуливавшиеся накануне в районе моста Миллениум, могли стать свидетелями интересной картины. В глаза прохожим сразу бросалась огромная панда. А вот разглядеть хрупкую девушку рядом с огромной черно-белой ростовой куклой.

Присмотревшись еще внимательнее можно было заметить, что девушка позирует с пандой почти голой. Из одежды на ней были только трусы, да и те были еле заметны. На самом деле девушка решила провести откровенную фотосессию.

- Встретила под Миллениумом милого медвежонка и не удержалась от горячего фото с ним, - так подписали фотографии, появившиеся в соцсетях.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Пользователи интернета тут же начали обсуждать фотографии. Кто-то поддержал девушку, отметив, что у нее "идеальная фигура" и "есть, что показать", а кто-то считал, что на фотографиях "дешевые понты" и "попытка заработать лайки".

Были и те, кто отметил, что девушку над бы "согреть". Некоторые даже предлагали помочь с одеждой и другими "согревающими" вещами. Однако дальше всех пошла одна известная фирма по доставке еды, которая предложила девушке работу, пообещав и форму выдать.

- Официально приглашаем девушку к нам на работу). Одежду выдадим. Негоже в -7 по городу в одних труселях бродить, - написали представители фирмы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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