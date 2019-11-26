Смелый котенок защитил людей, убив змею: после победы питомец разбудил хозяев

Житель Йошкар-Олы написал в соцсети пост с благодарностью. Благодарность он высказал коту, который разбудил спящих во время визита в спальню змеи. Мужчина опубликовал фотографии котенка и той самой змеи со словами: "Пусть героя знают в лицо!"

Мужчина рассказал, что он вместе с коллегами работает за городом. Иногда приходится оставаться на объекте на несколько дней. И там некоторое время назад появился котенок.

В очередной раз вернувшись на объект в понедельник вечером мужчина и его коллеги отправились спать. Но котенок, имя которого Яго, вела себя очень беспокойно. Она не давала спать, всю ночь копала пол и громко мяукала, словно пытаясь что-то сказать людям.

В конце концов котенок заставил всех подняться, устроив возню на полу и начав громко пищать. Мужчины включили свет и обомлели: на полу возле кровати и котенка лежала уже обездвиженная большая змея. Как люди наградили маленького "рикки-тикки-тави" пока неизвестно.

Змея заползла в жилище, пока люди спали.Фото: соцсети

Под выложенными фото змеи появился комментарий и специалиста, который вроде признал поверженного пресмыкающегося: "Обычная медянка - представляет опасность только ящерицами, коими и питается . Есть ядовитые зубы которые находятся глубоко во рту и чтобы ими укусить надо мизинец засунуть в пасть на пару сантиметров. Опять же яд представляет опасность только для ящериц".