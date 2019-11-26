2019-11-26T14:07:55+03:00
Дом. Семья

Смелый котенок защитил людей, убив змею: после победы питомец разбудил хозяев

Люди, которых он спас, в благодарность опубликовали фото героя в соцсетях [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Котенок отчаянно боролся и победил.Котенок отчаянно боролся и победил.Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Житель Йошкар-Олы написал в соцсети пост с благодарностью. Благодарность он высказал коту, который разбудил спящих во время визита в спальню змеи. Мужчина опубликовал фотографии котенка и той самой змеи со словами: "Пусть героя знают в лицо!"

Мужчина рассказал, что он вместе с коллегами работает за городом. Иногда приходится оставаться на объекте на несколько дней. И там некоторое время назад появился котенок.

В очередной раз вернувшись на объект в понедельник вечером мужчина и его коллеги отправились спать. Но котенок, имя которого Яго, вела себя очень беспокойно. Она не давала спать, всю ночь копала пол и громко мяукала, словно пытаясь что-то сказать людям.

В конце концов котенок заставил всех подняться, устроив возню на полу и начав громко пищать. Мужчины включили свет и обомлели: на полу возле кровати и котенка лежала уже обездвиженная большая змея. Как люди наградили маленького "рикки-тикки-тави" пока неизвестно.

Змея заползла в жилище, пока люди спали. Фото: соцсети

Змея заползла в жилище, пока люди спали.Фото: соцсети

Под выложенными фото змеи появился комментарий и специалиста, который вроде признал поверженного пресмыкающегося: "Обычная медянка - представляет опасность только ящерицами, коими и питается . Есть ядовитые зубы которые находятся глубоко во рту и чтобы ими укусить надо мизинец засунуть в пасть на пару сантиметров. Опять же яд представляет опасность только для ящериц".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Он даже не плыл, а бежал ко мне по дну водоема!» Николай Дроздов рассказал, как однажды в Танзании его едва не проглотил бегемот
Телеведущий, известный по передаче «В мире животных» прочел в Калининграде лекцию об устройстве Вселенной, а в свободное время пообщался с «Комсомолкой»
Новости 24
Два татарстанца стали робинзонами, приехав на рыбалку
Искали покупателей через мессенджер: в Казани у двух парней с девушкой нашли почти полкило наркотиков
Казань стала лучшим городом России по качеству жизни
В Йошкар-Оле в ДТП с грузовиком пострадали два человека, среди них 6-летний ребенок
Обманул дольщиков на 153,5 миллиона рублей: в Йошкар-Оле экс-директора «Гала-М» приговорили к колонии поселения
Большинство против: в Казани подвели итоги голосования по вопросу установки в парке Урицкого 36-метрого колеса обозрения
В Чувашии будут судить казанцев, которые пытались взорвать банкомат с помощью газа
В мечетях и торговых центрах Казани установят терминалы-садакоматы для благотворительных взносов
С 27 ноября в Казани между улицами Меридианная и Мусина вводится одностороннее движение
В Татарстане очевидцы спасли провалившихся под лед рыбаков
В Чебоксарах жителя Казани заподозрили в изнасиловании и закрыли в камере
Должны уступить дорогу: в Казани изменилась схема движения по проезду-дублеру проспекта Победы
Это поджог!: в Йошкар-Оле неизвестные спалили дорогую иномарку Porsche Cayenne
В Казани на озере спасли раненного лебедя
В Татарстане во время пожара пострадала женщина
Жители двух районов Казани временно останутся без электричества
28 ноября в Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду
В Казани в аварии двух иномарок пострадал 4-летний ребенок
В Татарстане сотрудник Росгвардии задержал мужчину, ограбившего пенсионерку
Нервничал и попытался разбить свой телефон: в Чебоксарах за наркотики арестован иностранный студент
Верховный суд Татарстана купит автомобиль за 2,6 миллиона рублей
В Марий Эл арестовали депутата, насмерть сбившего подростка
25 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан
В 2019 году Татарстан смог привлечь из федерального бюджета 66,2 миллиарда рублей
Префектом «Старого города» в Казани стал Роберт Гарипов
В Чувашии может появиться 30 подержанных троллейбусов из Москвы
В Чувашии за ущерб почти в 7 миллионов рублей будут судить экс-главврача Республиканского наркодиспансера
В Казани от гриппа вакцинировали более полумиллиона горожан
Прокуратура Татарстана начала проверку по факту аварии с микроавтобусом, где один человек погиб и 14 пострадали