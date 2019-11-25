2019-11-25T20:27:23+03:00
Общество

Сразила китайцев идеальной фигурой: красотка из Татарстана выиграла титул Miss model of the world

Конкурс красоты проходил в Поднебесной и завершился триумфом Анастасии Ушаковой [Фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: личная страница героини публикации.Фото: личная страница героини публикации.
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В минувшую субботу в китайском Шенчьжене состоялся конкурс красоты Miss model of the world 2019. За корону боролись 58 девушек со всего мира. Россию представляла 20-летняя модель из Набережных Челнов Анастасия Ушакова.

Фото: личная страница героини публикации.

Фото: личная страница героини публикации.

Девушка из Татарстана очаровала судей своей фигурой, так как ей присудили титул "Лучшая фигура". Впрочем, на этом награды не закончились. Именно Анастасия получила главную корону конкурса, став победительницей Miss model of the world.

Фото: личная страница героини публикации.

Фото: личная страница героини публикации.

В соцсетях пользователи интернета отметили, что девушка выиграла заслуженно. Так, татарстанцы отметили, что фигура у Анастасии действительно хорошая, да и в целом внешность девушки многим пришлась по душе. Один из пользователей соцсетей подвел итог, заявив, что "В Челнах очень много красивых девушек".

Фото: личная страница героини публикации.

Фото: личная страница героини публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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