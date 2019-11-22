Преподаватель Альметьевского государственного нефтяного института Ильдар Ибрагимов стал победителем конкурса «Золотые имена высшей школы» 2019

Ильдар Ильясович стал лучшим в номинации «За внедрение инновационных методик преподавания, развитие информационной среды высшего образования» - одной из десяти номинаций конкурса. И это не удивительно, ведь за свои видеолекции по геологии нефти и газа и другим наукам «нефтянки», выложенные в свободном доступе на канале Ютуб, Ибрагимов постоянно получает благодарные отзывы не только от собственных учеников, но и от студентов других нефтегазовых вузов страны.

У образовательного канала, который преподаватель ведет с 2016 года, уже почти 800 подписчиков. Учитывая, что в России примерно 600 студентов учится по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», можно предположить, что преподавателя АГНИ заочно знают практически во всех нефтяных вузах страны.

- Изначально идеи размещать видеолекции в интернете у меня не было, - рассказывает Ильдар Ибрагимов. - В 2016 году, когда в АГНИ открыли магистратуру «Моделирование и управление разработкой месторождений углеводородов», я начал читать студентам курс по дисциплине «Нефтегазовая подземная гидромеханика». Этот курс занимает важное место в подготовке специалистов-нефтяников, но в учебном плане подготовки бакалавров-нефтяников, к моему удивлению, данная дисциплина не была представлена. Тогда я подумал: сниму видеолекции и передам их студентам бакалавриата, заинтересованных в знаниях нефтяного дела. На деле оказалось, что видеоуроки были полезны и магистрантам при подготовке к экзамену.

Помимо таланта доходчиво объяснять сложные темы и умения не смущаться онлайн-публичности, молодой преподаватель из Альметьевска в совершенстве владеет английским языком. Будучи аспирантом - кстати, Ибрагимов сам выпускник АГНИ, - он стажировался в Международном научно-исследовательском институте Ставангера. А в период работы в международной компании Шлюмберже (в московском офисе) проходил 4-недельные технические школы в Хьюстоне (США) и Абингдоне (Великобритания).

Блестящее знание английского позволяет Ибрагимову использовать в своих спецкурсах материалы современных западных изданий, публикаций, видеоуроков экспертов.

В АГНИ Ильдар Ибрагимов преподает с 2013 года. Он доцент на кафедре геологии, читает лекции, проводит практические занятия и лабораторные работы по дисциплинам «Физика пласта», «Геология нефти и газа», «Инженерная геодезия», «Промысловая геология и геохимия», «Подземная гидромеханика». Автор 42 научных работ. Один из основателей и руководителей новой магистерской программы института - «Инновационное нефтегазовое недропользование». Любопытно, что хотя в АГНИ приходит много студентов, в чьих семьях уже есть представители нефтяного промысла и науки, Ильдар Ильясович – первый в своей семье нефтяник.

- Мои идеи руководство поддерживает на все сто процентов, - говорит Ибрагимов. - За курс по «Нефтегазовой подземной гидромеханике», общей длительностью 52 астрономических часа, получил хорошую премию. Более того, в основном благодаря этой работе я смог выиграть конкурс «Лучший молодой преподаватель» в 2018 году, учредителем которого является ПАО «Татнефть».

Победа на конкурсе вдохновляет меня продолжать начатое дело и работать еще лучше.

СПРАВКА

В середине ноября в Москве наградили победителей конкурса, призванного повысить престиж профессии вузовского преподавателя и наладить межвузовское взаимодействие. Проект «Золотые имена высшей школы» молодой, конкурс проводится только второй год. Однако уже в первый год конкурс охватил 178 вузов страны из 69 субъектов РФ. Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов и обещает стать не менее популярным проектом, чем «Учитель России» для преподавателей средней школы.