2019-11-22T07:26:56+03:00
Происшествия

В Казани из-за сработавшего датчика утечки масла экстренно приземлился самолет

На его борту было 123 пассажира и 10 членов экипажа
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Самолет экстренно приземлился в КазаниСамолет экстренно приземлился в КазаниФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Казанский международный аэропорт 21 ноября получил сообщение от пилота самолета, следовавшего рейсом из Екатеринбурга в Москву. На приборной панели загорелся сигнал, что происходит утечка масла из правого двигателя. Пилот запросил вынужденную посадку, и получил разрешение.

Воздушное судно, на борту которого находились 123 пассажира и 10 членов экипажа, село в казанском аэропорту в штатном режиме в 17.24. Пострадавших нет.

Пассажиров разместили в аэровокзале, за ними из Москвы сразу вылетел запасной борт.Самолет сразу осмотрели техники.

В 23.46 запасной самолет с пассажирами вылетел в Москву в аэропорт "Домодедово".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Казани разыскивают водителя, скрывшегося с места наезда на пенсионера
В Казани эвакуатор-нарушитель "подбил" "скорую", везущую донорскую кровь для роженицы
В Казани пенсионерка с проблемами с памятью замерзла насмерть в собственном дворе
В Казани спасатели помогли пенсионеру, упавшему в глубокий погреб
В Казани чиновники начали готовиться к весеннему паводку 2020
5 миллионов рублей за перегруз: в Казани сотрудников ГБУ «Безопасность дорожного движения» будут судить за мошенничество
В Татарстане для студентов стартовал конкурс на получение транспортных грантов
Массовое отключение воды в Авиастроительном районе Казани: ее не будет целые сутки
Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве
Минздрав Татарстана: стоимость справок от нарколога повышаться не будет
В Казани появится новый жилой комплекс с детсадом и школой
В Казани расширили список улиц, по которым запрещено ездить грузовикам
В Чебоксарах автобус врезался в «ГАЗель»
Затащил на болото, изнасиловал и ограбил: мужчина во всем сознался и теперь его будут судить
В Набережных Челнах ищут пропавшую 15-летнюю школьницу
Группа ВТБ и ГК «ЭФКО» подписали соглашение о намерениях по совместному созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов в морском порту Тамань
Минобороны России требует у казанского конструкторского бюро 643,8 миллиона рублей за не сданный беспилотник
Правительство РФ на строительство первого этапа Большого казанского кольца дополнительно выделило 650 миллионов рублей