В Казани из-за сработавшего датчика утечки масла экстренно приземлился самолет

Казанский международный аэропорт 21 ноября получил сообщение от пилота самолета, следовавшего рейсом из Екатеринбурга в Москву. На приборной панели загорелся сигнал, что происходит утечка масла из правого двигателя. Пилот запросил вынужденную посадку, и получил разрешение.

Воздушное судно, на борту которого находились 123 пассажира и 10 членов экипажа, село в казанском аэропорту в штатном режиме в 17.24. Пострадавших нет.

Пассажиров разместили в аэровокзале, за ними из Москвы сразу вылетел запасной борт.Самолет сразу осмотрели техники.

В 23.46 запасной самолет с пассажирами вылетел в Москву в аэропорт "Домодедово".