В Казани из-за сработавшего датчика утечки масла экстренно приземлился самолет
Казанский международный аэропорт 21 ноября получил сообщение от пилота самолета, следовавшего рейсом из Екатеринбурга в Москву. На приборной панели загорелся сигнал, что происходит утечка масла из правого двигателя. Пилот запросил вынужденную посадку, и получил разрешение.
Воздушное судно, на борту которого находились 123 пассажира и 10 членов экипажа, село в казанском аэропорту в штатном режиме в 17.24. Пострадавших нет.
Пассажиров разместили в аэровокзале, за ними из Москвы сразу вылетел запасной борт.Самолет сразу осмотрели техники.
В 23.46 запасной самолет с пассажирами вылетел в Москву в аэропорт "Домодедово".
ИСТОЧНИК KP.RU
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