"Как можно держать матерей в таких скотских условиях?": жителей Ульяновска шокировало состояние городской больницы

Жительница Ульяновска попала в центральную городскую больницу. Как только она оказалась в палате, то сразу же просто онемела. Условия прибывания в медучреждении, по словам женщины, были просто кошмарными. Она даже сняла происходящее на видео.

- Лежала в ЦГБ Ульяновска и не могу поделиться отрицательными впечатлениями! Материться можно много, но лучше посмотрите видео в каком состоянии некоторые отделения! Хочу задать вопрос министру здравоохранения области Сергею Панченко. Почему не показываете в своих постах в социальных сетях реальные проблемные места? Как можно служить народу и держать матерей в таких скотских условиях? Может уже займетесь не самопиаром, а решением проблем населения? Поддержите пост лайками пусть выйдет в топ и все увидят реальную дыру в системе здравоохранения! - написала женщина в соцсетях, сопроводив написанное видеозаписью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/745961" frameborder="0"></iframe> Жителей Ульяновска шокировало состояние городской больницы.соцсети

На самой записи видны обшарпанные стены в палате, разорванный линолеум на полу, грязные раковина и унитаз.

Посмотрев видео, жители Ульяновска в соцсетях начали делиться впечатлениями. По большей части, конечно, негативными:

"Это не больница а скотник какой то . Вот оно отношение наших властей к простому народу и так по всей стране".

"Просто жесть какая-то! До каких пор у нас будет все творится это, русский народ терпеливый, но нельзя так,надо бороться с этим,показывать всем кто не был там, чтобы видели, что творится здесь, пусть занимаются этим люди, кто отвечает за это".

"Недавно бабушку привезла в больницу, в медсанчасть в тяжелом состоянии, больше часа ждали когда её осмотрят, важнее оказалось заполнение кучи бумажек, когда её начало тошнить, пришлось подставить ладошки, так как медперсонал сказал: с собой всё надо брать, знаете куда едите! Ладно женщина-пациентка дала пакетик, которую тоже привезли на "скорой". Через 3 часа всё-таки попали в отделение, если его так можно назвать, положили мою бабушку в тяжелом состоянии, на лавку в коридоре, без матраса, со словами: мест нет, пока так! Писать можно бесконечно, о том ужасе, который твориться в больницах!".

"Это ладно ещё душ и туалет не показали, я лежала в этом году беременная, и постоянно спотыкалась об этот линолеум, в этой же палате и на этой же кровати. Врачи конечно попались хорошие, но состояние палаты ужасное и все лекарства были за свой счёт. Но это мне кажется уже давно никого не волнует!".

Видео попалось на глаза и сотрудникам министерства здравоохранения региона. В ведомстве прокомментировали состояние больницы, заявив, что ремонт начался, а продолжится в следующем году.

- В декабре 2016 года начался первый этап капитального ремонта инфекционного корпуса ЦГКБ, средства на которые были выделены из резервного фонда Президента России, при поддержке главы региона. Первый этап ремонтных работ включал в себя демонтажные работы, замену системы водоснабжения, канализации, электричества и кислородоснабжения, штукатурные работы, облицовку стен плиткой и их покраску. На сегодняшний день отремонтирована 1/3 здания корпуса, разработана проектно-сметная документация на продолжение работ. Ремонтные работы планируется продолжить в 2020 году, - сообщили в региональном Минздраве.

Отметим, что, по словам жителей Ульяновска, не все больницы в городе такие как на видео. Большинство медучреждений выглядят вполне прилично.