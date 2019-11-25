В Ульяновской области оторвалась льдина с 50 рыбаками
ЧП произошло сегодня, 25 ноября, в 12.10 в Мелекесском районе Ульяновской области. Там на на реке Большой Черемшан оторвался большой кусок еще неокрепшего льда. В это время на ней ловлей занимались более 50 рыбаков. После произошедшего они сразу позвонили спасателям.
Приехавшие на место к селу Бирля сотрудники МЧС Ульяновской области установили, чо льдина стояла на месте, успев оторваться от берега на 30 метров.
По счастливой случайности, никто не пострадал. Всех рыбаков эвакуировали небольшими группами на берег. Там их встречали и родственники, и сотрудники МЧС, и полиции - выходить на неокрепший лед опасно, за это положен штраф.
В Ульяновской области откололась льдина с 64 рыбаками.В Ульяновской области в понедельник от берега реки Большой Черемшан оторвалась льдина, на которой находились 64 человека. По информации старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской области Вячеслава Рагузина, "все рыбаки были доставлены на берег. Медицинская помощь не потребовалось" (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU