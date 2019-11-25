"Хочу сказать, чтобы никто это не повторял": парень из Татарстана поджег себя ради «лайков»

Данила из Нижнекамска опубликовал на своей соцстранице видео, где он поджигает себя. Пост молодой человек подписал словами: «Вот и треш подошел. Где ваши лайки?».

- Сейчас, короче, будет жестко. Я хочу сказать, чтобы никто это не повторял, - говорит в кадрах Данила, а после поджигает себя прямо на улице в одной из городских беседок.

Огонь сначала охватывает ногу парня, а после поднимается к куртке. Спустя несколько секунд новоиспеченный блогер падает в декоративный водоем, чтобы сбить пламя. В конце Данила признается, что затея ему не понравилось. Как выяснилось позже, видео, за счет которого парень хотел «хайпануть» стоило ему ожога на ноге.

Зато ряду подписчиков сделанное Данилом понравилось. Может смерти его хотят?