«Мы хотим добиться истины»: срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев, будет защищать казанский адвокат

К защите Рамиля Шамсутдинова, солдата, которого обвиняют в расстреле в забайкалькой воинской части сослуживцев - восемь из них погибли, двое находятся в госпитале, приступают адвокаты Руслан Нагиев из Казани и Равиль Тугушев из Саратова. Ранее сообщали, что защитником молодого человека будет Саид-Мамед Чапанов, но тот из-за своей загруженности по другим делам вынужден был отказаться.

Отец Шамсутдинова заключил договора с защитниками, и они сразу определились с линией защиты. На своей страничке в соцсетях Нагиев объяснил: «Хочу сказать всем, что мы хотим добиться истины по делу Рамиля Шамсутдинова, а не бездумно оправдывать кого-то. То, что произошло - это трагедия для семьи Шамсутдиновых, это трагедия для семей погибших парней, это трагедия для всех нас независимо от этнической и религиозной принадлежности». Казанский адвокат считает, что в сейчас «солдаты в нашей армии не должны погибать», тем более в мирное время.

- Каждому, кого тронула гибель людей и обстоятельства, при которых был совершен расстрел, команда защиты приносит соболезнования, - пишет адвокат. - Адвокаты, в первую очередь, защищают закон и человека, но не человеческие пороки. Так же хирург, который должен оперировать любого, кто нуждается в медицинской помощи не выбирая грешник это или святой.

Свою точку зрения высказал и саратовский юрист Равиль Тугушев.

- Посовещавшись мы приняли решение что на данном этапе защиту по уголовному делу будем осуществлять мы с Русланом, но в случае необходимости к нам присоединятся наши коллеги Саид-Магомед Чапанов и Марат Ашимов, - написал он. - Пока на предварительном следствии такой необходимости нет. Все ждут от нас громких заявлений, но в интересах защиты Рамиля пока мы воздержимся от каких-либо комментариев. Мы искренне соболезнуем родственникам погибших.

По словам юриста, их главная задача с казанским коллегой установить истину по данному делу, и сделать все возможное что бы подобная трагедия никогда не повторилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/740136" frameborder="0"></iframe> Стрельба в Забайкальском крае.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье, сообщает Минобороны

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