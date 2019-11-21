2019-11-21T16:02:41+03:00
Общество

"Показала всем, что у нее под лифчиком": жителей Казани возмутила мать, решившая покормить ребенка грудью посреди торгового центра

По мнению горожан, женщина для этого должна была отправиться...в туалет
Владимир КРУПСКИЙ
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Не всем казанцам нравится, когда девушки кормят детей грудью у всех на виду.Не всем казанцам нравится, когда девушки кормят детей грудью у всех на виду.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Житель Казани накануне решил вместе с маленьким братом посетить торговый центр. Вполне естественно, что они зашли перекусить на территорию фудкорта, благо места. где можно поесть, находятся почти во всех казанских ТЦ.

Правда, нормально перекусить мужчина не смог. По его словам, весь аппетит ему перебила молодая мать, сидевшая неподалеку, а все потому, что она решила покормить ребенка грудью прямо посреди торгового центра. Причем, по словам жителя Казани, женщина и не думала стесняться и хоть как-то прикрыть свою грудь.

- Вчера пришёл с братишкой в торговый центр, сидим кушаем и рядом за соседним столиком яжемать вывалила грудь свою и давай ей кормить своего ребенка, мой младший брат, которому всего 7 лет, сильно смутился, да и мне весь аппетит это перебило. Что за эксгибиционизм? Неужели нельзя зайти в туалет чтобы покормить или уйти домой! Как вы считаете, это ведь нифига не норма? - написал житель Казани в соцсетях.

Мужчину, которому так не понравился вид женской груди, поддержали другие пользователи интернета. Выяснилось, что подобную картину наблюдали многие жители Казани:

"Знакомая история. Тоже в торговом центре, сижу на лавочке. копаюсь в телефоне, тут рядом садится девушка, ставит пакеты, потом кладет ребенка себе на колени, расстегивает рубашку и начинает кормить ребенка. Люди проходили мимо и не верили своим глазам, а женщина спокойно кормила. Как так-то? Получается, что она спокойно показала всем, что у нее под лифчиком и не увидела в этом ничего плохого?".

"Если я не ошибаюсь, то в некоторых ТЦ есть специальные места для кормления. В любом случае, можно отойти туда, где менее многолюдно или сделать так, чтоб было не заметно. Окружающим не нужно наблюдать за этим интимным процессом... Просто некоторые мамаши, считают, что им можно все".

"Не пытайтесь переделать этот мир. Маленькому ребёнку место дома. Сейчас беда в том, что мамы не могут определиться, они хотят ребёнка или скакать по торговым центрам, галереям, кафе. И пытаются совмещать с криками и истериками. Кто-то задал моду, что ребёнок не должен мешать женщине жить так, как она жила раньше. Но жизнь после появления ребёнка меняется на 180 градусов. Это факт. Если вы можете ходит по ТЦ с месячным ребёнком, значит на кой черт вам декретный отпуск 3 года? 3 месяца помоталась с крохой по торговым центрам и бегом на работу".

Правда, не все с этим мнением согласились. Другие комментаторы считают, что кормить ребенка грудью - это вполне естественный процесс и только сама мать вправе решать, где ей кормить дитя. Отдельно пользователи соцсетей остановились на предложении мужчины отправить мать кормить ребенка в туалет. Ему самому предложили отправиться на перекур в заведение с буквой "М":

"А что братишку не повёл в туалет покормить?".

"Кормление ребёнка процесс абсолютно естественный и не нужно дискриминировать матерей! Они вообще-то родили ребёнка и воспитывают его, им тяжело и так!".

"Что стало с этим миром?! Раньше картины писали, восхваляли мать и дитя, а теперь молодежь обзывает матерей и ненавидит детей!".

"Женская грудь-это орган для кормления детей прежде всего. В комнатах матери и ребёнка в ТЦ нет условий для кормления, там есть пеленальный столик для смены подгузника. Я сомневаюсь, что она прямо вывалила грудь свою. Пусть идёт и кормит своего братишку в туалет, где их ничего не будет смущать".

Сошлись пользователи интернета, по факту, только в одном - молодая мать должна была хоть как-то прикрыть свою оголенную грудь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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