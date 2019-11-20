2019-11-21T13:32:14+03:00
Звезды

В Казани увидят бродвейский хит «... Шоу пошло не так»

Спектакли состоятся 23 и 24 ноября в КСК «УНИКС» [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Казанцы смогут увидеть настоящий бродвейский хит – «…Шоу пошло не так». Два спектакля - 23 и 24 ноября, будут показаны в КСК «УНИКС».

Впервые в истории представят комедию, так и называется «Очень смешная комедия о том, как Шоу поло не так»! Теперь, чтобы посмотреть этот сверхпопулярный спектакль, не обязательно лететь в Нью-Йорк, Лондон или Москву. Оригинальную бродвейскую постановку представит звездный состав московских артистов.

«…Шоу пошло не так» – театральный хит сезона, спектакль-катастрофа в исполнении актеров ведущих драматических театров Москвы, среди которых МХТ им. Чехова, Театр им. Вахтангова, Ленком, Сатирикон, Театр им. Пушкина, Театр Наций и другие. Премьера российской постановки состоялась в октябре 2018 года в московском Театре МДМ, с того времени зрительский интерес и обсуждения пьесы не утихают – за полгода ее посмотрело свыше 200 000 зрителей столицы. Спектакль был поставлен в более, чем 20 странах 5 континентов и получил самые престижные театральные награды – Премию Лоуренса Оливье в Великобритании, Премию «Мольер» во Франции и «Тони» в США.

В Казани увидят бродвейский хит «... Шоу пошло не так».

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