Право на достойный уход

Более трёх лет назад в нефтеграде появилось отделение паллиативной медпомощи (ПМП). Четвёртый год выездная служба занимается пациентами, которые не могут принимать специализированное лечение в силу особенностей заболеваний. О том, как помочь таким больным на более высоком уровне, сделать паллиативную помощь в России более доступной, говорили на всероссийской конференции, прошедшей благодаря поддержке «Татнефти» 14 ноября в ДОЛ «Юность».

БОЛЕЕ 200 СПЕЦИАЛИСТОВ

В конференции, организованной Минздравом РТ, Республиканским онкодиспансером, Казанским медуниверситетом и БФ «Татнефть», приняли участие более 200 специалистов из различных субъектов РФ. Они ознакомились с мнениями ведущих специалистов по развитию данного направления в Татарстане и России. Обсуждались такие актуальные темы, как роль врача общей практики в организации ПМП, стратегия развития паллиативной медицины в РТ и РФ, психологические, социальные и духовные аспекты ПМП, правовое регулирование и финансирование паллиативной помощи, и мн. др.

Фото: Наиля ГАТАУЛЛИНА

Фото: Наиля ГАТАУЛЛИНА

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава РФ Диана Невзорова подчеркнула, что в России всего 15 тысяч коек паллиативной помощи, такое же количество коек сестринского ухода. Развитие службы на дому очень актуально и востребовано. Очень важно создавать подобные службы, наполненные социальной поддержкой, обеспеченные медицинскими препаратами, а самое главное — профессиональными руками и знаниями. Из её уст участники конференции узнали об успешных моделях организации амбулаторной паллиативной поддержки.

ТАТАРСТАН - ПИОНЕР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Татарстан является одним из пионеров отечественной паллиативной помощи, подчеркнул завкафедрой ПМП Георгий Новиков. В 1993 году в Казани было открыто одно из первых отделений.

На сегодня республика накопила 25-летний опыт и смогла реализовать уникальную тарифную политику, позволяющую оказывать круглосуточную и выездную паллиативную помощь.

Он подчеркнул, что участники конференции приехали поучиться опыту альметьевских врачей, в свою очередь поделиться наработками, главная цель которых — облегчить жизнь больного.

- В 2018 году открыт социальный пункт проката,- рассказала руководитель управления здравоохранения Альметьевска Вера Головина, - а в конце 2018 года пациенты стали получать поддержку в условиях круглосуточного стационара. Мы растём и развиваемся, но понимаем, что находимся в самом начале пути.

УЧИТЬСЯ ПРЕДСТОИТ МНОГОМУ

Директор БФ «Татнефть» Ренат Мамин отметил, что развитие медицины является одним из приоритетов социальной политики нефтяного холдинга. Поддерживая проведение подобных мероприятий, Компания даёт возможность медицинским работникам получать самые актуальные знания и изучать наилучший опыт, в том числе и по оказанию ПМП.

Но в знаниях нуждаются и близкие больных. Зачастую на них возлагается самая сложная часть поддержки, которую приходится, зачастую, оказывать не один год. Научить их терпению, правилам ухода за тяжёлыми больными, умению гасить негатив, неизбежно возникающий в таких ситуациях, могут только профессионалы, в частности медицинские работники и психологи. Какой должна быть доврачебная паллиативная помощь и поддержка на дому, как правильно организовать маршрутизацию паллиативных пациентов и выездную патронажную службу, было раскрыто во время второй, пленарной части конференции, которая завершилась интерактивным коллегиальным разбором сложных случаев оказания паллиативной помощи.