2019-11-21T11:15:19+03:00
Общество

Tele2 запускает MVNO для АО «ГЛОНАСС»

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Tele2 запускает нового виртуального оператора для АО «ГЛОНАСС». С созданием этого MVNO Tele2 выходит в М2М-сегмент и расширяет сотрудничество с крупными государственными заказчиками. Tele2 поддержит работу российской системы экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» на базе виртуального оператора. Запуск MVNO будет способствовать повышению качества оказания услуг мониторинга транспорта и грузов.

Сотрудничество предусматривает организацию доступа АО «ГЛОНАСС» к услугам связи по модели MVNO на инфраструктуре Tele2. Соответствующее соглашение подписано на IX Международном конгрессе «"ЭРА-ГЛОНАСС": технологии для человека, бизнеса, государства». Партнерство компаний позволит расширить возможности российской системы экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Tele2 является лидером по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры в стране и занимает второе место по количеству базовых станций LTE. Широкое покрытие и высокое качество услуг, в том числе вдоль федеральных трасс, позволяет Tele2 обеспечивать надежность работы сервисов нового MVNO-партнера.

Инициативы государства по защите жизни и здоровья граждан уже много лет успешно реализуются в «ЭРА-ГЛОНАСС» и создаваемых на ее базе сервисах. При возникновении экстренной ситуации устанавливается связь между встроенным устройством вызова оперативных служб в автомобиле и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Запуск MVNO на инфраструктуре Tele2 поможет АО «ГЛОНАСС» завершить создание крупнейшей зоны покрытия сотовой связью в РФ. Это еще больше сократит время реагирования при авариях и повысит безопасность на дорогах России.

Tele2 является единственной на российском рынке «фабрикой» MVNO, которая поставила создание подобных проектов на поток. Сейчас на сети Tele2 работает более 20 виртуальных операторов связи. По итогам третьего квартала 2019 года выручка Tele2 от работы в сегменте MVNO выросла на 125% год к году.

Быстрый и экономически эффективный запуск виртуальных операторов обеспечивает MVNE-платформа. Кроме того, в прошлом году Tele2 первой среди операторов внедрила платформу MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator). Она обеспечивает возможность массовых подключений для небольших компаний, которые хотят обслуживать от 10 тысячи абонентов.

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2:

«На нашей сети уже успешно работают десятки MVNO. Результаты запущенных проектов настолько убедительны, что «фабрика» привлекает все новых партнеров. Tele2 предоставляет своим заказчикам качественную сотовую сеть и высокий уровень поддержки, а это позволяет им реализовать проекты федерального масштаба. Совместный проект с АО «ГЛОНАСС» – новый этап в развитии перспективного направления, поскольку мы выходим в сегмент интернета вещей и заключаем контракт с еще одним крупным госзаказчиком. Благодаря в том числе запуску MVNO с Tele2 партнер сможет повысить эффективность инновационной системы и, как следствие, способствовать цифровизации транспортной отрасли России».

Игорь Милашевский, генеральный директор АО «ГЛОНАСС»:

«Партнерство с Tele2 позволит АО «ГЛОНАСС» повысить уровень транспортной безопасности в России, а также даст дополнительные возможности для предоставления различных сервисов государственным и коммерческим организациям».

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