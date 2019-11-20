ШВАРЦЕНЕГГЕР: «Мы можем ладить, даже имея разные точки зрения!»

Об этом Арнольд Шварценеггер рассказал журналистам АЛЛАТРА ТВ во время пресс-конференции в Санкт-Петербурге на SYNERGY GLOBAL FORUM 2019 в начале октября.

Отвечая на вопросы в рамках проекта «Общество. Последний шанс» Шварценеггер отметил, что люди должны объединиться и жить в мире, что для этого ничего не мешает, ни политика, ни различные религиозные взгляды - и привел в пример мультикультурализм Калифорнии. Знаменитый актер знает, о чем говорит – ради недопущения в свое время ядерного апокалипсиса им был раскрыт впечатляющий образ гипотетического будущего. В частности, цикл фантастических фильмов «Терминатор», «Терминатор 2. Судный день» и другие давно вошли в классику мирового кинематографа.

Арнольд также привел в пример и спорт – по его мнению, спорт способен раскрыть в человеке лучшие качества, способствовать объединению людей. И сам Шварценеггер тому прекрасный пример. Отвечая на вопросы волонтеров АЛЛАТРА ТВ, «Железный Арни» даже несколько отошел от правил и попросил тут же перевести на русский язык свой ответ, дабы убедиться в том, что все поняли всю важность и значимость поднятой темы. Ключевым фактором подобного пристального внимания к единению человечества, скорее всего, способствовало современное потребительское общество, в котором подобная тематика созидательного общества увы, пока редкость.

На другой вопрос репортеров АЛЛАТРА ТВ, касающийся мира без войн, последовал незамедлительный и краткий ответ от бывшего губернатора Калифорнии: «Конечно же, все хотят жить в мирном обществе».

К слову, 9 мая 2020 года участниками общественного движения АЛЛАТРА инициирована масштабная международная конференция в режиме круглого стола, которая поднимет острый вопрос нашей цивилизации – смену потребительского формата взаимоотношений на духовно-созидательный вектор развития. Насколько успешной получится эта инициатива – решать простым людям, то есть нам с вами, так как приглашаются все желающие. Подключиться к конференции можно онлайн из любой точки мира, где есть интернет.