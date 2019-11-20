Рассказывала подругам-школьницам, каково быть замужем: следователи разбираются в обстоятельствах женитьбы "имама" с 13-летней девочкой

Небольшое село Лашманка Черемшанского района Татарстана уже несколько дней находится в центре крупного скандала. Там местный 29-летний "имам" прочитал никах (обряд мусульманского бракосочетания - Ред.) и взял себе в жены 13-летнюю школьницу.

Когда об этом узнали власти, то "супружескую пару" разлучили - "мужа" арестовали на время следствия по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", а его "супругу"-школьницу вернули в отчий дом.

"ОНИ И НЕ ЖИЛИ ВМЕСТЕ!"

Сам обряд мусульманского бракосочетания прошел еще в 2018 году, когда девочке было 13 лет, а ее избраннику - 28. Когда летом 2019 года история с замужеством оказалась достоянием общественности, то семья Ленары (имя изменено- Ред.) подала заявление в местный сельсовет с просьбой разрешить 14-летней дочке и 29-летнему Расулу Салихову заключить официальный брак. Опирались на то, что Семейный кодекс Татарстана позволяет в исключительных случаях зарегистрировать отношения даже в таком юном для невесты возрасте. Вот только это могло бы сработать, если бы пара уже ждала рождение ребенка. Так что Ленаре и Расулу отказали, а после и вовсе "неравным браком" заинтересовались следователи.

Сейчас все родные девочки-"жены" утверждают, что после никаха пара один на один и ни минуту не находилась. Ленара жила в отчем доме, с "мужем" даже за руку не держалась во время прогулок по селу.

Адвокат девочки Руслан Нагиев объяснил корреспонденту "Комсомольской правды Казань", что родители девочки сами согласились на такой скоропалительный брак несовершеннолетней дочери. С Расула Салихова, того самого уже 29-летнего "имама", отец девочки взял слово, что до дочки он и пальцем не коснется, пока ей не исполнится 16 лет.

- Понимаете, это очень верующая семья, они живут по законам шариата, и хотели для дочери всего самого лучшего, - объяснил Нагиев. - Решили, что так будет всем лучше - и для дочери нашли супруга, а ей - доброго наставника, который сможет быть для молодой девушки опорой и защитой.

Правда, Нагиев и сам считает, что пара образовалась слишком рано. Ленара, по отзывам односельчан, еще совсем ребенок. Слушается маму и папу, помогает растить трех младших братьев.

ПОДСЛУШАЛА

- Ей только в куклы играть, а туда уже, замуж, - высказалась корреспонденту "Комсомолки" недовольная жительница села, пожелавшая остаться неизвестной. - Когда все узнали, что Камилю родные выдали замуж, то многие в мечеть перестали девочек отпускать. Ты детей отправляешь учить Коран, ждешь, что там научат жить по религиозным законам, а имам, получается, наших дочек совращает.

Отметим, Ленара ходила на уроки к своему будущему "мужу", там она в него, якобы, и влюбилась.

По словам местных жителей, сам же Расул приехал в село вместе с родителями, когда ему было от силы четыре года. Родители ходили в мечеть, мечтали, чтобы сын вырос и стал имамом. Тот после учебы вернулся в село и читал молитвы в местной мечети. Его считали имамом, и до 2017 года он им и был. Но потом не прошел в Духовном управлении мусульман Татарстана сертификацию, и более не имел права называть себя имамом. Тем более, не имел права сам читать никах для себя и девочки - мусульманские законы это категорически запрещают.

Но в селе такими тонкостями не озадачивались. Есть благочестивый специалист, читает молитвы, при необходимости может проводить религиозные обряды - и хорошо.

Но только однажды одна из женщин подслушала, о чем говорит ее дочь-школьница с подружками. Они обсуждали рассказы той самой Ленары, о том каково быть в замужестве. Женщина тут же поспешила к участковому. Именно после этого стало известно о странной "свадьбе".

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ДЛЯ МАТЕРИ

В первый раз, когда и Салихов, и родители девочки давали объяснительные в правоохранительных органах, "мужа-имама" отпустили домой. Но через некоторое время все же задержали и отправили в СИЗО.

- Ленара рассказала, что ее заставили сказать, что между ней и Расулом были интимные отношения, - пояснил Нагиев. - Она испугалась. Допросы проводились без адвокатов и близких. Вот и оговорила. На самом деле даже экспертиза отрицает близость между ними.

В итоге уголовное дело возбудили и в отношении матери девочки, по статье "Неисполнение родительских обязанностей". Отца почему-то решили не привлекать к ответственности. Женщину хотели отправить под стражу, как и ее "зятя-имама", но суд ограничился домашним арестом.