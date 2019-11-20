«Хочу иметь семью»:жительница Татарстана после пересадки сердца мечтает стать матерью

Когда 30-летняя жительница Нижнекамска Лилия Юсупова в мае пришла в больницу с жалобами на боли в ноге, она и не подозревала, что впереди ее ждет операция по пересадке сердца. Тогда врачи быстро определили, что у молодой женщины тромбоз и предложили ей операцию. Но улучшений после проведенного хирургического вмешательства не наступило. Напротив, заболела и вторая нога.

Медики отправили Лилию к кардиологу, и там после проведенного обследования выяснилось, что у пациентки - сердечная недостаточность.

- В августе после обследования в МКДЦ Казани мне сказали, что без трансплантации не обойтись, и поставили меня в лист ожидания, - рассказала Юсупова. - По образованию я - педагог-хореограф, но мне уже было трудно ходить, наклоняться и я почти не спала. Раньше никаких проблем по здоровью у меня не было, а теперь - и одышка, и тело все отекло.

Обычно проходит некоторое время для операции. Но получилось так, что уже в ближайшее время для Лилии нашелся донор. Данная трансплантация сердца стала девятой за историю создания МКДЦ Казани.

- Понять природу такого заболевания и столь стремительного развития болезни у молодой женщины трудно, - комментирует врач-кардиолог отделения кардиохирургии 2 МКДЦ Марина Мирошниченко. – Жалоб на сердце у нее не было. В анамнезе, у родственников, чтобы кто-то умер в таком молодом возрасте – тоже нет. Но, к сожалению, это передается по наследству, заболевание генетическое.

Операция прошла успешно. Методика хорошо отработана в центре, вмешательство прошло слажено на всех этапах и в положенные сроки. Учитывая всю сложность заболевания Лилии, врачи решили «включать» сердце в полноценную работу постепенно.

Такая процедура очень кропотлива, отметила Марина Мирошниченко, но благодаря этому можно предотвратить возможные осложнения после операции. Анестезиологи центра подключили специальный аппарат, который взял на себя функцию донорского сердца. Сначала орган работал самостоятельно на 10%, 90% - аппарат. Затем пропорции менялись.

Сегодня, 20 ноября, Лилию Юсупову выписали и она уехала домой. Молодая женщина здорова, полна оптимизма и планов на новую жизнь.

Фото: МКДЦ Казани

- Я люблю детей, - призналась Лилия. - Я хочу все это ощутить на себе: ходить беременной, родить сама. Хочу иметь семью. Это мое сильное желание. Я благодарна всем врачам МКДЦ за их работу, благодарна своей маме за ее поддержку. Если бы не эти люди, все могло бы быть по-другому.

Через месяц пациентку ждут в МКДЦ на первое после операции обследование и консультацию.