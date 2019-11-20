2019-11-20T14:25:35+03:00
Происшествия

Все равно бы не выросли: в Казани накрыли склад с 4,8 тысячами бутылок с фальшивым средством для роста волос

Его выдавали за препарат, выпускаемый в США [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Полицейские Казани решили проверить оперативную информацию о складе с непонятной продукцией. Следственно-оперативная группа нагрянула в помещения на Оренбургском тракте. Оказавшись среди множества емкостей, правоохранители не сразу поняли, что попали в царство «красоты».

На складе было обнаружено 3 тысячи бутылок с надписью: «Масло черного тмина» (чаще всего это средство используется именно в косметических целях – Ред.). Партия потянула на 1,5 тысячи литров.

В Казани накрыли склад с 4,8 тысячами бутылок с фальшивым средством для роста волос.МВД по РТ

Кроме того, рядом с этой «красотой» нашлись и 4,8 тысяч бутылок, каждая по 60 миллилитров, с надписью на иностранном языке - «Миноксидил».

Озадаченные полицейские сделали соответствующие запросы о природе этого препарата. В итоге, выяснилось, что медикамент с таким названием предназначен для стимуляции роста волос и производится он в США, а в Россию официально не экспортируется.

Вот только данному медикаменту на складе соответствовало только надпись. Химическая экспертиза показала, что в составе найденного в Казани товара нет указанного средства – в бутылках был лишь этиловый спирт и пропиленгликоль.

- Исследование, вещества, которое способствовало бы лечебному эффекту, в нем не было, - в итоге вердикт в следственном комитете Татарстана.

То есть все это огромное количество препаратов на складе контрафакт, фальшивка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по трем статьям: «незаконное использование средств индивидуализации товаров», «незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий» и «обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств».

Дело в том, что сотрудники полиции к этому времени установили, что прилагаемая к найденным препаратам документация об их соответствии тоже фальшивка.

- По подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое жителей, - сообщили в МВД Татарстана.

Ими оказались 38-летний Станислав Илюхин и 25-летний Ильяс Сибгатуллин. По версии следствия, они продавали фальшивое средство для роста волос через Интернет. Ущерб, который они нанесли правообладателям пока оценивается в 1,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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