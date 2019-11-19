"От нас тщательно скрывали эту информацию": сотрудница детсада умерла от туберкулеза

Пару дней назад родители воспитанников 221-го детсада Ульяновска забили тревогу. Появилась информация, что одна из воспитательниц умерла. Причем, причиной гибели стал туберкулез. При этом, по данным родителей, эту информацию от них пытались скрыть.

- В Детском Саду №221 умерла няня, при вскрытии обнаружен туберкулёз, администрация садика тщательно скрывала эту информацию и просят не распространять, 16.11.2019 приезжал Министр Здравоохранения и Министр Образования Ульяновской области в детский сад где провели закрытое собрание, на собрание не впускали родителей из других групп, дабы не распространялась эта информация. Должна ли такая информация скрываться от родителей и как набирают в Детские Сады с такими заболеваниями? - задалась вопросом родительница одного из детсадовцев в соцсетях.

Жители города, прочитав сообщение в интернете, разделились на два лагеря. Одни поверили, заявив, что необходимо принять соответствующие меры. Другие же посчитали, что история не более чем выдумка:

"Ерунда какая-то, если бы это было действительно так, не думаю, что заведующая бы стала оставлять на работе такого работника, флюорографию регулярно работники садов проходят".

"Причем тут флюорография? Где сказано, что обнаружили туберкулёз легких? К вашему сведению, туберкулез у человека бывает всего, вплоть до костей. И обнаруживается он не всегда на ранних стадиях. Бывают случаи как при онкологии, на последней стадии. И это обычным мед осмотром не обнаруживается. И кстати, заболеть таким заболеванием может каждый, не обязательно ведущие нездоровый образ жизни....".

"Надо срочно всех детей и персонал изолировать, садик закрыть, а имущество сжечь".

"А у вас точные данные? И кто к вам обратился. А для чего распространять? Если это так, то всех, кто посещал это учреждение обследуют. И к чему всей области это знать. Я думаю просто не тактично, этот вопрос было поднимать. Всё решат без нас. Найдут виновных. И почему министр, должен держать ответ".

"Что вы пристали к садику? Вообще откуда такая информация? Это во-первых. Во-вторых сколько разной заразы в магазинах, общественном транспорте и просто на улице!".

Окончательно все точки над "и" расставили в министерстве образования региона. Там подтвердили. что причиной смерти воспитательницы стал туберкулез. Вот только заразилась женщина им во время отпуска.

- По информации самого учреждения, младший воспитатель заболела, находясь в ежегодном отпуске, в который она ушла в конце сентября. Следовательно, во время заболевания у неё не было прямых контактов с родителями, детьми и персоналом данной дошкольной организации. В медицинское учреждение воспитатель был госпитализирован в конце октября с вирусной пневмонией, после чего у неё на фоне заболевания развился туберкулез закрытой формы. Из-за позднего обращения в медицинское учреждение она скоропостижно скончалась, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным сотрудников регионального министерства образования, в дошкольном учреждении сразу же приступили к дезинфекции.

- В конце этой недели по данной теме было обращение в Министерство образования и науки Ульяновской области, после чего было принято решение провести родительское собрание с приглашением Управления образования, Министерства здравоохранения и медицинских работников. По итогам будут проведены следующие мероприятия: дополнительный тест для детей из данной дошкольной группы; в детском саду в целях обследования будет проведён смыв, а также все необходимые меры по дезинфекции помещений группы, где работала помощник воспитателя. Все родители по принятым мерам выразили согласие. Министр образования и науки находится на постоянной связи с родителями, - заявили в пресс-службе министерства образования региона.

Несмотря на это, некоторые родители до сих пор боятся за здоровье своих детей и пока не рискуют отпускать их в детский сад.