"Когда сильно хочется, а денег на гостиницу нет": в Татарстане парочка занялась секс-утехами прямо на детской площадке

Жители Набережных Челнов, проходившие минувшим вечером недалеко от дома 32/01б, стали свидетелями ситуации, которую встретишь уж явно не каждый день. Парочка решила уединиться прямо на улице, расположившись за лавочкой на детской площадке.

Пройти мимо такой картины некоторые горожане не смогли. Так, компания молодых людей решила снять все происходящее на видео, которое позже выложили в социальных сетях.

На записи видно, как женщина и парни подходят к парочке и прерывают их интимную близость. Мужчина успевает надеть штаны и начинает оправдываться перед подошедшими молодыми людьми. Женщина, в свою очередь продолжила лежать на земле и подниматься сразу не собиралась. Только через некоторое время она наконец застегнула штаны и спрятала лифчик под кофтой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/744797" frameborder="0"></iframe> В Татарстане парочка занялась секс-утехами прямо на детской площадке.соцсети

Выложенное видео сразу же начали обсуждать жители Набережных Челнов. Мнения по данной ситуации разделились. Кто-то отмечал, что парочка выбрала не лучшее место для секс-утех, кто-то, наоборот, считал, что не стоило им мешать. Были и те, кто ополчился на снявших акт на видео людей:

"Одно быдло с другим бодается за моральный облик посетителей детской площадки".

"У людей любовь, а вы тут со своей камерой".

"Ни стыда, ни совести, нашли, тоже, где заниматься, до дома не дотерпели?".

"С головой проблема у тех, кто снимал и кого снимали. Ужас".

"Тот момент, когда сильно хочется, а денег на номер в гостинице нет".

Так или иначе, но завершить начатое парочка так и не смогла. Впрочем, не известно, чем закончилась история, когда прохожие перестали снимать видео.