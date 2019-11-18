Готовы ли вы поступиться гордостью, чтобы выжить? : чего ждать зрителям от нового сериала «Эпидемия»?

На платформе PREMIER стартовал новый сериал «Эпидемия», который не может не заинтересовать зрителя. Это экранизация романа Яны Вагнер «Вонгозеро». Картина об апокалипсисе, от которой зрителям не нужно ждать кровавого пира зомби и огромного количества спецэффектов. Однако это не повод выключать его на первой минуте. “Комсомолка” посмотрела пилотную серию «Эпидемии» и готова объяснить, почему это круто, несмотря на ряд упущений.

Фото представлено пресс-службой PREMIER

«Эпидемия» - сериал о попытке преодолеть все межличностные конфликты ради того, чтобы выжить. До Москвы добрался неизвестный ранее вирус, который может убить человека за пару дней. Эпидемия уже уничтожила полстраны и не планирует останавливаться. На фоне всего этого живут три семьи: Ирина (Марьяна Спивак) и ее сын Антон (Савелий Кудряшов), бывший муж Ирины и отец Антона Сергей (Кирилл Кяро) и его новая жена Анна (Виктория Исакова) с ее ребенком от первого брака Мишей (Эльдар Калимулин), Леня (Александр Робак) с беременной женой Мариной (Наталья Земцова) и дочкой от первого брака Полиной (Виктория Агалакова). Как только они узнают об эпидемии, им приходится объединиться, несмотря на то, что они все друг друга бесят.

Фото представлено пресс-службой PREMIER

Так, Ирина не может простить Анне уход Сергея из семьи. Анна терпеть не может лучшего друга Сергея - карикатурного Леню. Беременная Марина не может найти общего языка с Полиной. Полина, будучи очень непростым подростком, недолюбливает всех, кроме странного Миши, который, словно не замечая происходящего вокруг, утопает в разнообразии оттенков первой любви.

Исходя из того, как распределено время между описанием происходящего за окнами кошмара и отношений между людьми, можно понять, что апокалипсис «Эпидемии» - не главный герой, а просто фон, на котором будут демонстрироваться попытки людей сплотиться ради общей цели. Навряд ли этого будет ждать зритель, выбирая сериал с таким ярким и, казалось бы, однозначным названием. И наоборот - люди, жаждущие картины о разрешениях конфликтов, вряд ли сразу поймут, что «Эпидемия»- то, что им нужно.

Операторская работа, которая была гармонично завершена работой монтажной, однозначно способна зацепить зрителя с первой минуты. Именно картинка напоминает нам о том, что в этом сериале эпидемия неизвестного вируса ежедневно убивает десятки тысяч людей. Темные зловещие тона и словно безжизненное московское небо на все 100% делают свое дело.

«Эпидемия» однозначно может стать достойным и интересным проектом, если найдет своего зрителя. Будем надеяться на то, что любители сериалов не выбирают картины по одному лишь названию. Ведь если посмотреть трейлер, можно понять, что «Эпидемия»- нечто большее, чем просто отечественный сериал об апокалипсисе.

Первая серия сериала уже на онлайн-платформе PREMIER!