2019-11-18T12:29:55+03:00
Общество

Готовы ли вы поступиться гордостью, чтобы выжить? : чего ждать зрителям от нового сериала «Эпидемия»?

Отметим сразу - кровавого пира зомби и огромного количества спецэффектов в картине не будет
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото представлено пресс-службой PREMIERФото представлено пресс-службой PREMIER
Изменить размер текста:

На платформе PREMIER стартовал новый сериал «Эпидемия», который не может не заинтересовать зрителя. Это экранизация романа Яны Вагнер «Вонгозеро». Картина об апокалипсисе, от которой зрителям не нужно ждать кровавого пира зомби и огромного количества спецэффектов. Однако это не повод выключать его на первой минуте. “Комсомолка” посмотрела пилотную серию «Эпидемии» и готова объяснить, почему это круто, несмотря на ряд упущений.

Фото представлено пресс-службой PREMIER

Фото представлено пресс-службой PREMIER

«Эпидемия» - сериал о попытке преодолеть все межличностные конфликты ради того, чтобы выжить. До Москвы добрался неизвестный ранее вирус, который может убить человека за пару дней. Эпидемия уже уничтожила полстраны и не планирует останавливаться. На фоне всего этого живут три семьи: Ирина (Марьяна Спивак) и ее сын Антон (Савелий Кудряшов), бывший муж Ирины и отец Антона Сергей (Кирилл Кяро) и его новая жена Анна (Виктория Исакова) с ее ребенком от первого брака Мишей (Эльдар Калимулин), Леня (Александр Робак) с беременной женой Мариной (Наталья Земцова) и дочкой от первого брака Полиной (Виктория Агалакова). Как только они узнают об эпидемии, им приходится объединиться, несмотря на то, что они все друг друга бесят.

Фото представлено пресс-службой PREMIER

Фото представлено пресс-службой PREMIER

Так, Ирина не может простить Анне уход Сергея из семьи. Анна терпеть не может лучшего друга Сергея - карикатурного Леню. Беременная Марина не может найти общего языка с Полиной. Полина, будучи очень непростым подростком, недолюбливает всех, кроме странного Миши, который, словно не замечая происходящего вокруг, утопает в разнообразии оттенков первой любви.

Исходя из того, как распределено время между описанием происходящего за окнами кошмара и отношений между людьми, можно понять, что апокалипсис «Эпидемии» - не главный герой, а просто фон, на котором будут демонстрироваться попытки людей сплотиться ради общей цели. Навряд ли этого будет ждать зритель, выбирая сериал с таким ярким и, казалось бы, однозначным названием. И наоборот - люди, жаждущие картины о разрешениях конфликтов, вряд ли сразу поймут, что «Эпидемия»- то, что им нужно.

Операторская работа, которая была гармонично завершена работой монтажной, однозначно способна зацепить зрителя с первой минуты. Именно картинка напоминает нам о том, что в этом сериале эпидемия неизвестного вируса ежедневно убивает десятки тысяч людей. Темные зловещие тона и словно безжизненное московское небо на все 100% делают свое дело.

«Эпидемия» однозначно может стать достойным и интересным проектом, если найдет своего зрителя. Будем надеяться на то, что любители сериалов не выбирают картины по одному лишь названию. Ведь если посмотреть трейлер, можно понять, что «Эпидемия»- нечто большее, чем просто отечественный сериал об апокалипсисе.

Первая серия сериала уже на онлайн-платформе PREMIER!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Она победила рак, но болезнь начала возвращаться": Девушка из Казани, которой назначили срочное лечение, ищет няню для своего годовалого сына
Жительница столицы Татарстана просто не может оплачивать услуги няни по существующему "тарифу", волонтеры просят откликнуться неравнодушных людей.
Новости 24
Татарстанцы в тумане: двое мужчин вышли в поле и не смогли найти обратный путь к своей машине
Гадание на картах и снятие порчи: Агрофину будут судить за обман на 2,6 миллиона рублей
Форум «Добрая Казань» получит международный статус
19 ноября в Татарстане ожидают метель и до -13 градусов
Ильсур Метшин стал первым из России, кто возглавил Всемирную ассоциацию мэров городов при ООН
Завел разговор в кафе: мужчина, развративший сразу трех девочек, избежит колонии
В Марий Эл водитель легковушки сбил 22-летнюю пьяную девушку
МВД Татарстана: пожар в храме Казанской иконы Божьей матери – это поджог
В Казани продлили маршрут трамвая №5
День открытых дверей в Университете управления «ТИСБИ»
В каждом муниципалитете Чувашии может появиться должность главного архитектора
В Марий Эл изменился график работы паромной переправы
В бюджет России из Набережных Челнов поступило более 42 миллиарда рублей налогов
За секунды до катастрофы: "Зенит" чудом вырвал победу у "Локомотива" и вышел в финальный раунд кубка России
В Казани вандалы разгромили остановку на улице Фучика
Пятеро жителей Чувашии отравились неизвестной жидкостью, трое скончалась
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Достать ножи"
В Татарстане началась вакцинация диких животных от бешенства
19 и 20 ноября в Нижнекамске пройдут плановые отключения электричества на проспекте Мира
С начала 2019 года около 80 тысяч пенсионеров Казани посетили бесплатные занятия по интересам