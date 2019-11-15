2019-11-15T17:26:24+03:00
Спорт

У "Ак Барса" мега-крутой вратарь! Билялов не пропускал больше пяти часов и установил рекорд сухой серии в КХЛ

Он продержал ворота пустыми 316 минут и 9 секунд
Тимур ФАХРУЛЛИН
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Тимур Билялов.Тимур Билялов.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Вратарь и воспитанник «Ак Барса» Тимур Билялов накануне в матче с «Трактором» установил новый рекорд чемпионатов России и КХЛ в том числе. Его сухая серия продлилась 316 минут и 9 секунд.

В КХЛ Билялов обогнал Алексея Мурыгина, который выступая за «Локомотив» в сезоне 2015/16 не пропускал голы 302 минуты и 11 секунд. А автором предыдущего рекорда чемпионатов России был голкипер тольяттинской «Лады» Иржи Трвай. В сезоне 2003/04 он сохранял ворота пустыми 305 минут и 56 секунд.

Тимур Билялов начинал играть в Казани, кроме «Ак Барса» также выступал за «Ирбис», «Барс», альметьевский «Нефтяник», орский «Южный Урал», Ханты-Мансийскую «Югру». В предыдущем сезоне защищал ворота рижского «Динамо», в составе которого в 38 матчах пропустил 74 шайбы.

Сухая серия Билялов в этом сезоне уже за «Ак Барс» началась 17 октября в домашнем матче с «Йокеритом». После нее вратарь провел на ноль 4 матча подряд: с «Металлургом», «Адмиралом», «Северсталью» и «Авангардом». Хоккеист также не пропустил в матче с «Нефтехимика», выйдя на лед в третьем периоде. Накануне казанцы сыграли с челябинским «Трактором». В этой встрече Билялову удалось продержать ворота сухими еще 33 минуты и 31 секунду.

− Он молодец, поздравили его в раздевалке. Но, знаете, идём дальше, – отметил после встречи главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов.

Сам голкипер отметил, что без команды такого рекорда бы не было. Он поблагодарил сокомандников, которые «на протяжении всего времени всегда ложатся под шайбу, стелятся, помогают». А на вопрос о том, что же помогает ему показывать такой результат в этом сезоне ответил, что на него влияет все.

– Сложно сказать. На это, наверное, всё влияет – и помощь ребят, родителей, родственников жены. Все поддерживают. Конкуренция тоже – с Адамом (Рейдеборном) мы в хороших дружеских отношениях. Он старается играть на полную, я тоже стараюсь играть на полную, чтобы тренеры меня выпускали. Наверное, за счёт этого у нас получается идти вперёд и становиться сильнее, – приводит слова рекордсмена пресс-служба клуба.

С рекордной сухой серией Тимура Билялова поздравил и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов.

− Времена идут, лидеры меняются – я очень рад за Тимура. Очень приятно, что самый молодой вратарь из достигнувших таких рекордов играет с нами, со мной в команде. Пусть продолжает так дальше, будем работать с ним, в свою очередь. Конечно, желаю, чтобы он вёл команду вперёд, побольше побед, – сказал капитан.

По мнению Зарипова, вратарю удалось достичь таких результатов также благодаря команде.

– Где-то и команда помогает, оборона – защитники на себя ловят. Всё в совокупности. Вы думаете, почему я достиг таких результатов? Тоже команда помогала. Один в поле не воин. Мы ему помогаем, а он нам, – отметил Зарипов.

Таким образом Билялов также обновил предыдущее достижение казанцев в национальных чемпионатах, принадлежащее Фреду Брэтуэйту – 244 минуты и 12 секунд. А в КХЛ рекорд ранее устанавливал Станислав Галимов – 224 минуты и 40 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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