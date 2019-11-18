Новый год 2020 в Чебоксарах: праздник перенесут с Красной площади в парки

В Чебоксарах уже полным ходом идет подготовка организации отдыха горожан в новогодние праздники. Уже утверждена и единая концепция торжественного оформления города.

- В ее основе – лучшие практики предыдущих годов, оформление деревьев по центральным магистралям, подсветка деревьев гирляндами с эффектом тающих сосулек. Успешными практиками прошлого года можно назвать сквер имени Константина Иванова и Кадетский сквер, - сообщает пресс-служба администрации Чебоксар.

Районы города уже приступили к установке гирлянд на главных магистралях. Всего же Чебоксарами таковых было более 200 штук. Одна половина которых классические, а другая - с эффектом тающих сосулек.

На площади Республики, в свою очередь, начались работы по монтажу Главной ели. А до 1 декабря будет завершен монтаж всей световой иллюминации города и оформление его основных общественных пространств.

- Впервые будут оформлены улица Гражданская, Эгерский бульвар и проспект 9й Пятилетки, проспект Мира. Новое оформление будет смонтировано на проспекте Тракторостроителей от кольца Шупашкар до МНТК. Украшен свето – диодными консолями проспект Яковлева. Кольцевую развязку на проспект Яковлева украсит 15 метровая искусственная ель, - отмечают в администрации города.

Главные новогодние мероприятия города будут перенесены с Красной площади в парки и скверы. «Комсомолка» попробовала разобраться, что именно следует посетить чебоксарцам.

ПАРК ИМЕНИ 500-ЛЕТИЯ ЧЕБОКСАР

Одной из центральных площадок в Новый год 2020 в столице Чувашии станет парк имени 500-летия Чебоксар. Так, здесь будет самый большой зимний городок и каток площадью более 6 тысяч квадратных метров с пунктом проката коньков и камерой хранения. На ледовой арене будут работать тренера, которые помогут детям встать на коньки.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

- Центральный вход в парк со стороны студенческого городка будет украшать новогодняя ель, центральная аллея будет дополнительно освещаться прожекторами, деревья вдоль аллеи украсят световые гирлянды На территории парка будет оформлено несколько световых локаций, в том числе появятся световые мосты и арки, - отмечают в администрации Чебоксар.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

В парке также появится резиденция Деда Мороза, фото-зоны и новогодние арт-объекты. К встрече праздника территория будет готова с 20 декабря.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

ЛАКРЕЕВСКИЙ ЛЕС

В чебоксарском Лакреевском лесу будет интересно и детям, и взрослым. Так, первых здесь будет ждать сказка «Холодное сердце», а вторых – трехуровневая 8 метровая горка, которая заработает 20 декабря.

Катка в парке не будет, зато появится трасса для снегоходов. Там также будет организован прокат лыж и тюбингов.

Первая новогодняя программа в Лакреевском лесу пройдет 29 декабря.

ПАРК ДОРИСС

До 1 декабря в парке Дорисс появятся 60 цветных прожекторов, и более 100 светящихся ежей и сеток с эффектом тающих сосулек. Также там будет установлена белая, меняющая цвет 1 метровая ель и двухметровые рождественские свечи.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

С 25 декабря там развернется Рождественский базар с угощениями, блинами, горячим чаем. Посетить его горожане смогут до 10 января. На территории также будет залит каток.

Кроме этого, в праздничные дни в парке будет организована развлекательная программа с артистами.

СКВЕР У "ШУПАШКАР"

Сквер у ТЦ "Шупашкар" на проспекте Тракторостроителей также будет ждать горожан. Территорию украсят музыкальные снеговики, 25 сакур на светильниках и торшерах. В новогоднюю ночь там состоится праздничная дискотека.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

ПАРК ИМЕНИ АНДРИЯНА НИКОЛАЕВА

Сразу два катка будут работать в парке имени Андрияна Николаева. Один - для детей, где каждые выходные профессиональные тренера будут учить маленьких гостей кататься на коньках. Второй – для взрослых, где запланированы мастер классы с хоккейными тренерами.

Парк будет оформлен к 1 декабря.

МОСКОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

В течение зимы на Московской набережной в Чебоксарах будет работать лыжня. Кроме того, там будут организованы катания на снегоходах, работать школа кайт-серфинга. На территории будет предусмотрен пункт проката лыж и зимних велосипедов.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

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Зимой 2019-2020 года в Чебоксарах будут работать 22 хоккейные площадки во дворах, 55 пришкольных катков, поля для зимнего футбола на пришкольных стадионах и в микрорайонах города. Также будут действовать 16 общегородских катков массового катания. Взять на прокат коньки можно будет в 12 точках.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

У монумента Матери – Покровительницы будет организован прокат надувных тюбингов, бананов, детских снегоходов. Покататься на них можно будет в Кадетском сквере, на набережной Чебоксарского залива со стороны улицы Крылова, склоне на заливе между ДДиЮТ и Пионерской набережной, а также на перекрестке улицы Пролетарская и проспекта Тракторостроителей.

Всего в Чебоксарах будет подготовлено 13 лыжных трасс, в том числе одна освещенная в вечернее время в Лапсарах. Кроме этого, 55 трасс появятся на базе общеобразовательных учреждений.

А в Заволжье появится трасса для снегоходов протяженностью 45 километров.