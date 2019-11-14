"Хозяйка слышала предсмертный крик своего питомца": в Чувашии жестоко убили пса породы акита

Тот день - 25 сентября, жительница Цивильска Татьяна запомнит надолго. Проживает с семьей она в частном доме, и в 2018 году они купили собаку. Выбор пал на породу акиту, и вскоре во дворе появился Эймай. За год из маленького "медвежонка" он превратился в вальяжного пса-подростка. С виду очень грозный пес, по заверению хозяев, был обычным подросшим щенком, который не причинял никому проблем.

Но утром 25 сентября на некоторое время пес, оставшийся во дворе дома без присмотра, сумел открыть щеколду калитки и отправился в путешествие по окрестностям. О том, что Эймай сбежал, хозяевам сообщил сосед. Но догнать шустрого акиту они уже не смогли.

Поиски собаки продолжались двое суток, но нашли пса уже мертвым. Как удалось установить владельцам собаки, Эймай забежал в чужой двор и напал на петуха. Хозяйка птицы сумела отобрать тушку птицы, и вызвала полицию, закрыв собаку во дворе. Приехавшие стражи порядка вызвали специалиста по отлову бесхозных животных. Потом, как полагают Татьяна и ее семья, этот специалист выстрелил в собаку дротиком.

На собаке был ошейник, но это не уберегло пса от смерти.Фото: соцсети

Эта история серьезно заинтересовала зоозащитников. Так, сотрудники Фонда защиты животных "Умка" разместили в своем Инстаграме пост, где рассказали свою версию случившегося.

- За что убили пса-подростка Эймая? За то ,что оказался любознательным подростком. Эймаю был всего год, он открыл калитку двора и выбежал на улицу, где увидел петуха и погнался за ним. Петух забежал в открытые ворота своего двора и это стало ловушкой для Эймая. Эймай схватил петуха, но хозяйка петуха, увидев это, забрала из пасти птицу и вызвала полицию. Полиция приехала с местным отловом и, загнав Эймая в угол, "без суда и следствия" они убили его. В нарушение всех правил отлова убили собаку, обладающую явными породными качествами и имеющую ошейник! Хозяйка Эймая слышала предсмертный крик своего питомца, но тогда ещё не знала, что это был он, - написали зоозащитники.

Проведенная по требованию владельцев породистого пса экспертиза показала, что Эймай умирал почти час: в составе препарата, которым был буквально напичкан труп собаки, было курареподобного средства (дитилина либо его аналогов), которым заправляют дротики для убийства.

Напомним, что дитилин и его аналоги не используют в Европе из-за жестокости действия препарата: его введение приводит к медленной и мучительной смерти животного от удушья, сопряженной с параличом дыхания и судорогами. При этом в течение всего времени животное находится в полном сознании. В некоторых случаях смерть может наступить только через 40 минут.

- Смерть собаки наступила от паралича дыхательного центра вследствие развития асфиксии и сердечно-сосудистой недостаточности на почве отека легких и острого расширения правого отдела сердца, - сообщают зоозащитники.

Хозяева любили Эймая и представить не могли, что с ним случится.Фото: соцсети

Кстати, останки собаки хозяева смогли получить только на пятые сутки. Несмотря на их требования вернуть труп пса, точное место нахождения Эймая нашли только после обращения в прокуратуру - его бросили в один из гаражей на территории администрации Цивильского района республики.

В комментариях к этой истории пожелавший остаться неизвестным специалист сообщил, что согласно Постановлению Кабмина Чувашии "О мерах по организации проведения на территории Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных", погибшего пса должны были сразу передать ветеринарной службе для утилизации: "Животные, погибшие при отлове, учитываются в акте отлова с указанием причины гибели. Погибшие животные доставляются специализированной организацией в учреждение государственной ветеринарной службы Чувашской Республики, осуществляющее ветеринарное обслуживание территории, на которой отловлены безнадзорные животные, для дальнейшей их утилизации в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами".

Кто и зачем, не пытаясь просто отловить породистую собаку и разыскать ее хозяев, жестоким образом погубил ее, и хранил в гараже пять дней ее труп, пока неизвестно. Владельцы Эймая подали заявление в полицию, требуя наказать виновных в жестоком обращении с животным. Меж тем, зоозащитники просят всех, кто был свидетелем расправы над псом, сообщить об этом в правоохранительные органы.