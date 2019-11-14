2019-11-14T12:17:44+03:00
Общество

В сети Tele2 Приволжья стало больше 4G-устройств

Tele2 оценила востребованность гаджетов с поддержкой технологии 4G среди своих абонентов. Год к году их доля выросла до 55%. Наиболее популярными у пользователей Tele2 остаются устройства Samsung и Xiaomi, третье место в рейтинге занимают смартфоны Huawei
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 проанализировал популярность мобильных гаджетов среди своих абонентов. По итогам третьего квартала 2019 года проникновение устройств с поддержкой технологии четвертого поколения в регионах Приволжья достигло 55%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля таких смартфонов в сети оператора выросла на 16 п.п. Массовое проникновение 4G-устройств компания связывает с развитием LTE-технологии в регионах – в этом году Tele2 практически сравняла 4G-покрытие с покрытием голосовой связью на всей территории Приволжья.

В части пользовательских предпочтений выбор абонентов сфокусировался вокруг трех ключевых брендов – Samsung, Xiaomi и Huawei. Больше половины смартфонов абонентов Tele2 в Приволжье – это устройства именно этих производителей. При этом доля последних в общей базе устройств показала наибольший годовой прирост в 6 п.п. и достигла 16%. Также в число самых массовых гаджетов клиентов оператора входят несколько моделей Apple.

Средняя цена смартфона у абонентов Tele2 в Приволжье варьируется от 5 до 10 тысяч рублей: почти 40% обладателей гаджетов пользуется устройствами этой ценовой категории. Значительную долю смартфонов в сети оператора составляют устройства стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей – по итогам третьего квартала текущего года было зафиксировано 23% устройств этой категории. Мобильные гаджеты стоимостью свыше 20 тысяч рублей составляют 5% от общего количества смартфонов в сети Tele2.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Казани пройдет концерт абонемента "Играем в театр" - "Сказки датского королевства"
На трассе М-7 "Москва-Уфа" в ДТП с двумя грузовиками погиб водитель самосвала
Компания «КАМАЗ» через суд хочет изъять у мэрии Набережных Челнов 124 автобуса
Уникальные бесплатные обучающие программы для предпринимателей и тех, кто только хочет открыть свое дело, от Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан
В Марий Эл 82-летний велосипедист погиб, попав под колеса медицинского УАЗа
В Татарстане во время пожара пострадала семья из трех человек
С начала 2019 года в Чувашии отловили 2 тысячи беспризорных собак
Казань выделит 15 миллионов рублей на разработку концепции запуска метробусов
Администрация Чебоксар решила приватизировать 144 городских дерева
В Чувашии пропал мужчина, который нуждается в медицинской помощи
15 ноября Вахитовский и Приволжский районы Казани останутся без света
В Чебоксарах спасатели сняли с крыши балкона кота
В Казани пройдет поэтический вечер Ларисы Рубальской