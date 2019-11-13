"Нашла свои трусики на голове у чужого ребенка": У девушки из Казани в аквапарке слетела нижняя часть бикини

Отправившись компанией на отдых на юг России, девушка из Казани по имени Регина решила отдохнуть на территории аквапарка. Отдых проходил отлично и ничего не предвещало беды, пока подруга не предложила ей скатиться с одной из горок. Спуск был довольно крутой, девушка опасалась, но затем со словами "была не была" решила спуститься вниз, а когда спустилась с горки заметила, что на ней не хватает одежды.

- Честно признаюсь, что боюсь различных горок. Редко на них катаюсь, но тут отдых, первый нормальный отпуск и решила - была не была, скачусь. Ехала я довольно быстро и через какие-то секунд 20-30 уже была в бассейне. Я не сразу поняла, что произошло и уже собиралась выходить из бассейна, пока подруга не спросила, а где твои трусы? Тут-то я и заметила, что потеряла нижнюю часть бикини. Трусики у меня на веревках, видимо, развязались от потока воды. Подруга меня прикрыла и мы начали искать недостающую часть купальника. Искали пару минут, пока не увидели трусы...на голове у чужого маленького ребенка. Бикини приплыло к детям, которые решили поиграть с находкой. В итоге, спасибо подруге, что она подошла к детям и забрала мои трусы. Было очень стыдно, надеюсь, что не многие заметили мой конфуз, - написала девушка в соцсетях.

В интернете начали обсуждать данную историю. Девушке, например, советовали лучше подбирать наряд для аквапарка.

"Было тоже дело как-то, что верх купальника развязался на горке. С тех пор в аквапарки хожу только в слитных купальниках, чего и всем советую".

"Зачем вообще трусы на веревках надеваете в людном месте? Их развязать-то три секунды, кто знает, может этот ребенок и развязал, когда ты уже внизу была".

"Это как-так, не заметить, что ты без трусов? Это же не возможно!".

Кроме того, пользователи интернета отметили, что подобные ситуации в аквапарках не редкость.

"Был у меня как-то курьез, поехала с горки, а выехала без верха, несколько минут искала пропажу, пока мне его не отдал какой-то парень, покраснела как помидор...".

"У моей девушки как-то тоже трусы подспустило, не сняло полностью, конечно, но оголило то, что оголять в людных местах нельзя".