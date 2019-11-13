2019-11-13T13:34:33+03:00
Спорт

Кто-нибудь, остановите эту машину!: Билялов обновил "сухой" рекорд "Ак Барса"

Более того, голкиперу осталось не пропустить еще хотя бы в течение периода, чтобы побить рекорд сухой серии КХЛ
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Казанский "Ак Барс" продолжает победную поступь в КХЛ. В очередном матче подопечные Дмитрия Квартального не оставили шансов "Авангарду", разгромив соперника 3:0. Голами отметились Фисенко, Кара и Азеведо. Для Джастина эта шайба стала 100-й за "Ак Барс".

В матче за казанцев дебютировали бывшие игроки СКА Тихонов и Рукавишников, вернулся на лед Лукоянов. Однако главным действующим лицом в матче стал, естественно, Тимур Билялов. Голкипер "Ак Барса" не пропускает вот уже четыре матча подряд. Всего же сухая серия Билялова достигла вот уже 282 минуты и 52 секунды. Это лучшее достижение в истории "Ак Барса".

До этого рекорд в КХЛ в составе "Ак Барса" принадлежал Станиславу Галимову, который не пропускал 224 минуты и 40 секунд. Если же брать всю российскую историю казанского клуба, то самым непробиваемым вратарем "барсов" был Фред Брэтуэйт, который держал ворота на замке 244 минуты и 12 секунд.

В чем же заключается успех Билялова. Для Тимура этот сезон, по факту, первый полноценный в составе "Ак Барса". Раньше Билялов все больше пылил в ВХЛ за "Барс". В КХЛ же в составе "Ак Барса" до нынешнего сезона он сыграл всего-то 7 матчей. Потом была аренда в "Югру", а минувший сезон он отыграл за "Динамо" из Риги. Латвийский клуб не блистал, но Билялов заслужил неплохую оценку и в итоге его позвали обратно в "Ак Барс".

Сперва он виделся лишь третьим вратарем команды. Как никак в Казань приехал опытный швед Рейдеборн, да и Эмиля Гарипова, который прекрасно играл полтора года назад и внес серьезную лепту в завоевание Кубка Гагарина, тоже со счетов сбрасывать не стоило.

Однако постепенно Билялов своей игрой заслужил доверие тренеров и сейчас, по факту, именно он считается №1 в составе казанской дружины. К слову, Билялов не придает серьезного значения своему рекорду. Для него главное - командный результат.

- Конечно, приятно – мы вместе с командой работаем и добиваемся таких результатов, ребята мне помогают. Приятно, но самое главное – брать 2 очка в каждой игре, - заявил Билялов после матча с "Авангардом".

К слову, голкипер "Ак Барса" пока побил лишь рекорд клуба. Правда, до рекорда КХЛ Билялову осталось продержаться всего один целый период. Сейчас лучший результат за Алексеем Мурыгиным, который не пропускал 302 минуты и 11 секунд.

В ближайшем матче "барсы" сыграют с челябинским "Трактором". Встреча состоится в Казани уже в ближайший четверг, 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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