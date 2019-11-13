Вынуждают или делают законно?: какие действия медиков можно считать обоснованными

Порядок и сроки оказания медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования на сегодняшний день строго определены законом Тем не менее вопросы у населения не заканчиваются. По этой причине «Комсомолка» провела «горячую линию» совместно с начальником управления организации контроля качества медицинской помощи территориального ФОМС по Республике Татарстан Людмилой Дорониной.

Здравствуйте! Диспансеризация - дело добровольное. Почему меня в поликлинике заставляют проходить все в принудительном порядке? Врач-терапевт отказался без прохождения диспансеризации ставить подписи в листе обхода специалистов по беременности, которых я уже посетила.

Диспансеризация - это профилактический медицинский осмотр плюс онкоскрининг (активное выявление злокачественных новообразований), который проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту вашего прикрепления и исключительно при подписании информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Гражданин вправе отказаться от каких-либо исследований. Никаких санкций для тех, кто пропустил или отказался от обследования, наше законодательство не устанавливает. Вместе с тем стоит отметить, что в соответствии со ст. 27 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры. Таким образом, будет правильным считать, что диспансеризацию мы проходим добровольно с четким пониманием, что это делается для блага нашего же здоровья, о котором человек обязан заботиться.

Законодательством в сфере охраны здоровья не сделано исключение для не прохождения диспансеризации по причине наличия/отсутствия беременности. Пройти диспансеризацию беременной полезно как потенциальной матери, поскольку роды и послеродовый период весьма нелегкое время для здоровья женщины.

Отправили на ФГДС. Исследование делается натощак. При этом самое раннее время бесплатного приема - в 16.00, а платно можно пройти с самого раннего утра. То есть нас вынуждают пройти исследование платно. Как с этим бороться?

Такое исследование, как ФГДС, действительно делается на голодный желудок. Однако каких-либо нарушений со стороны медицинского учреждения нет. Для получения наиболее полной картины обследования необходимо отказаться от приема еды и жидкости за четыре часа до проведения процедуры и соблюдать некоторые ограничения в приемах пищи накануне. Пациент может спокойно записываться на предложенное время.

Эндокринолог назначила сдать анализы (гормоны щитовидной железы) и тут же сообщила, что в поликлинике нет возможности их провести. Предложила подождать два-три месяца. В качестве альтернативы врач предложила сделать анализы самостоятельно и даже сказала, где я смогу сделать это подешевле. Законно ли мне сдавать анализы по направлению за свой счет?

Все исследования, которые назначаются лечащим врачом по медицинским показаниям, должны предоставляться пациенту бесплатно. Сроки ожидания диагностических исследований установлены в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Татарстана (далее - Программа). Согласно Программе, максимальные сроки ожидания диагностических исследований в плановой форме - 14 календарных дней, столько же и для проведения консультаций врачей-специалистов (ЛОР, невролог).

Если нет возможности провести исследование (например, гормоны щитовидной железы), поликлиника может заключить договор с другим учреждением и оплачивать по договору выполненную работу, при этом для пациента это исследование должно быть проведено без взимания личных денежных средств.

Если нарушается право на бесплатное оказание медицинской помощи, рекомендуем обращаться в страховую компанию, полис которой на руках.

Беременна. Необходимо плановое обследование у специалиста. Однако, по данным регистратуры, свободную дату придется ждать несколько месяцев, а это существенно после установленной врачом ПДР (предполагаемая дата родов. - Ред.). Получается, что пройти специалиста я смогу только на платной основе. Законно ли это?

Срок ожидания приема узкопрофильного специалиста, если речь идет о плановой форме, когда здоровью ничего не угрожает, - 14 календарных дней. Если установленные сроки нарушаются, Вам необходимо обратиться к руководителю (заместителю) МО или в свою страховую компанию (контактный телефон указан в полисе ОМС). Имеется возможность обратиться в контакт-центр ТФОМС Республики Татарстан (тел. 8 (800) 200 51 51, звонок по России бесплатный – Ред.). Телефон интегрирован с горячими линиями страховых компаний.

Позвонили и предложили пройти диспансеризацию. Позже выяснилось, что процедура платная. Разве диспансеризация не бесплатная?

К сожалению, участились случаи, когда под видом диспансеризации навязываются платные медицинские осмотры. Диспансеризация проводится в поликлинике, к которой Вы прикреплены. На сайте фонда (www.fomsrt.ru) в разделе «Бесплатная диспансеризация» дан перечень 81 медицинской организации, в которых в текущем году проводится диспансеризация.

В рамках диспансеризации все осмотры специалистов и исследования проводятся бесплатно. Поэтому, если предлагают заплатить за исследование или консультацию врача, позвоните в страховую компанию/фонд ОМС и получите консультацию.

Диспансеризация проводится в два этапа. На втором этапе проводится более углубленное обследование. Например, если обнаружена кровь в анализе кала на скрытую кровь, пациент будет направлен врачом-терапевтом на консультацию врача хирурга или колопроктолога, который при наличии медицинских показаний рекомендует провести колоноскопию для исключения колоректального рака или другой патологии (например, полипа). Также в рамках углубленного обследования - второго этапа диспансеризации проводится дуплексное сканирование брахицефальных артерий, спирометрия и другие исследования и консультации врачей-специалистов.

Как узнать, когда нужно прийти на диспансеризацию?

Информировать о прохождении диспансеризации обязаны страховые компании путем СМС-сообщений, телефонных звонков. Пригласить на диспансеризацию могут специалисты поликлиники. Обязанностью страховой компании является анализ причин не прохождения диспансеризации. Это необходимо знать в целях улучшения организации проведения диспансеризации. Если раньше застрахованные жаловались на отсутствие возможности пройти диспансеризацию в вечернее время или в субботу, то в текущем году это можно сделать.

В соответствии с нормативными документами диспансеризацию проходят один раз в три года лица с 18 до 39 лет, а с 40 лет и старше диспансеризация проводится ежегодно. Объем диагностических исследований зависит от пола и возраста.

Могу ли я, пройдя диспансеризацию, узнать, здоров или нет?

Одной из целей диспансеризации является установление группы здоровья. Их три. Первая группа здоровья - гражданин практически здоров или есть небольшие факторы риска развития неинфекционных заболеваний. Вторая группа здоровья - неинфекционные заболевания не обнаружены, но имеются высокие и очень высокие факторы риска их развития (избыток массы тела, повышенный уровень глюкозы или холестерина). Если риски высокие, врач должен взять пациента под диспансерное наблюдение. Третья группа здоровья - установлены неинфекционные заболевания, которые требуют диспансерного наблюдения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, новообразование молочной железы и т. д.).

Лечащий врач (участковый терапевт) обязан информировать об установленной группе здоровья и провести краткое профилактическое консультирование (о питании, физической активности, порядке и кратности диспансерного наблюдения, и другим вопросам).

Потерял страховой полис, а за новым не успеваю. Могу ли я без документа записаться на прием, если знаю свою страховую компанию?

Для записи на прием к специалисту при себе необходимо иметь полис медицинского страхования. Если документ утерян, Вам необходимо обратиться в страховую компанию с заявлением, паспортом и СНИЛС. На время изготовления дубликата выдается временное свидетельство, действующее в течение 30 дней. Этот документ также подтверждает право пациента на получение медицинской помощи по ОМС. Порядок получения полиса можно посмотреть на сайте фонда и на сайтах страховых компаний.

Если у человека нет полиса, на какой объем медицинской помощи он может претендовать?

Если у человека нет полиса ОМС, ему гарантировано бесплатное оказание медицинской помощи в стационаре при угрозе жизни, то есть медицинской помощи в экстренной форме (кома любой этиологии, инсульт, инфаркт миокарда, шок любой этиологии, кровотечение, роды).

Также предоставляется бесплатное оказание медицинской помощи в неотложной форме в приемно-диагностических отделениях (гипертонический криз, снятие приступа бронхиальной астмы, удаление инородного тела и т. д.) и травмпунктах (перелом кости, вывих/подвывих сустава, растяжение связок сустава, мышц, ушиб мягких тканей и т. д.).

Медицинская помощь в плановой форме оказывается за счет личных средств или средств добровольного медицинского страхования.

Приехали из Узбекистана, полиса нет. Жена недавно родила, но участковый педиатр на патронаж ребенка (сейчас ему 4 месяца) не приходит. Это нарушение или так должно быть?

Патронаж детей первого года жизни относится к плановой форме оказания медицинской помощи. При наличии полиса ОМС патронаж осуществляется бесплатно, при отсутствии - за счет личных средств или по полису ДМС.