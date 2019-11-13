Хорватский футболист казанского Рубина Бегич стал жертвой мошенников

Буквально на днях находясь в Казани хорватский футболист «Рубина» стал жертвой мошенников. Аферисты знали кому звонили на сотовый. Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, с игроком на том конце провода общались от имени лечащего врача.

В итоге слово за слово и у Силвие попросили в долг 40 тысяч рублей. Спортсмен без задней мысли перечислил через мобильное приложение указанную сумму. Только на следующий день он понял, что стал жертвой телефонных аферистов.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящий момент установлено, что телефонный номер, с которого звонили злоумышленники, зарегистрирован в Санкт-Петербурге, - добавил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

СПРАВКА КП

26-летний Бегич родился в Боснии, но является гражданином Хорватии. До 2017 года защитник выступал в хорватской лиге. В 2017 году стал игроком российского "Оренбурга". За два года в команде он сыграл более 50 матчей, отметившись 4 голами.

Летом 2019 года Бегич пополнил состав казанского "Рубина", но за команду пока не сыграл ни матча из-за повреждения.