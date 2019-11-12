2019-11-12T18:16:48+03:00
Общество

"Избивают одноклассников, матерятся, срывают уроки": Два второклассника в Татарстане держат в страхе целую школу

В ситуации начали разбираться в местном управлении образования и частично факты подтвердились
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Подтвердился факт лишь одной драки. Директору поручили навести порядок в школе.Подтвердился факт лишь одной драки. Директору поручили навести порядок в школе.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Очередная неприятная история произошла в одном из образовательных учреждений Набережных Челнов. На сей раз события развернулись в 48 школе. По словам одной из родительниц, в учебном заведении есть ученики, которые держат в страхе чуть ли не всю школу. И это при том, что мальчикам всего по 8 лет.

- Накипело, может здесь помогут. В нашем классе, 48 школе, есть два проблемных ученика, которые отравляют жизнь всему классу. Детям всего по 8 лет. А ведут себя просто ужасно. Избивают одноклассников, матерятся, срывают уроки, так же портят личные вещи детей. Одного из них даже с ножом видели. Этот мальчик ещё летом, скинул кирпич с четвёртого этажа на голову своего товарища. Мы каждый день со страхом, за жизнь, своих детей, отпускаем на учебу. Не зная что может с ними произойти. В присутствии полиции, был разговор с родителями этих детей. Даже там, мальчики вели себя неадекватно. Дети из неблагополучных семей. В итоге, один из них в детской колонии, на месяц, после чего вернётся в школу. А второму, мать "собирает" документы в закрытую коррекционную школу. Но ребёнок по прежнему посещает школу. Вот и сегодня, подрался с одноклассником, последнему потребовалась медицинская помощь. Директор Не Реагирует! - написала жительница Набережных Челнов в соцсетях.

На данное сообщение пользователи интернета отреагировали по-разному. Одни посчитали, что родительница явно перегнула палку в обвинениях. Другие же встали на сторону женщины, заметив, что дела в школе обстоят не лучшим образом. Вот что писали в комментариях:

"Огромное количество разведенок с нежными сыночками. Мамочки учат быть хорошим и добрым , не ругайся, не дерись . Нехватка мужского воспитания . Закон жизни - слабых бьют, всегда так было и будет", - написал татарстанец по имени Рустам.

"Главное подчеркнуто из неблагополучных семей! Да и в благополучных могут такие дети вырасти! Мутный пост какой то! 8 лет первый,второй класс!" - высказала свое мнение челнинка Анжелика.

"Моя дочь тоже с таким одноклассником учится. Задержка развития, агрессия. С 7 лет такой гемор, и начался еще в саду, такое бывает", - поделился историей пользователь интернета Алексей.

"В этом классе все дети матерятся, дисциплины там нет. Даже когда этих мальчиков нет в школе там драки и Классный руководитель жалуется, давайте попросим всеми детьми с этого класса заняться и проверить всех. Мальчик который сейчас находится в закрытый школе он никому не мешает. А проблемы в классе так же и остались? Факт в том, что там все дети такие а родители нашли козла отпущения в одном ребенке. Главное их Идеал", - написал пользователь с ником Игорь-Альбина.

"Хорошими делами прославиться нельзя. Дети таким образом самоутверждаются в обществе. Так как в семье они не видят ни любви ни ласки ни внимания. Как не крути всё идёт из семьи. Любите своих детей", - предположила девушка по имени Лариса.

"Проявите инициативу самостоятельно, будьте благороднее. Мальчикам надо помочь, а не Вам бояться только за то, как Ваши дети проведут день в школе. Оплатите мальчикам посещение хорошего психолога, сводите их куда нибудь на мероприятие интересное но только в достойной мужской компании, где очень сильная энергетика. Покажите пример мужества, поинтересуйтесь что для них авторитет и показатель! В России достаточно загубленных детских судеб, сила нашей страны в Единстве- помните это! - высказал мысль пользователь интернета под ником No Name.

Отметим, что на пост молниеносно отреагировали и в администрации Набережных Челнов. Автора сообщения попросили подробнее рассказать о произошедшем. Прокомментировал ситуацию и начальник управления образования города Рустем Хузин, который частично подтвердил проблемы в школе.

- Факты, указанные в обращении, частично подтвердились. Между мальчиком и девочкой 2 класса после 4-го урока во время перемены произошла потасовка. Медик осмотрела ученицу, ей медицинская помощь не потребовалась. Директору указано взять под личный контроль ситуацию в ученическом коллективе, усилить работу по профилактике правонарушений, - заявил Хузин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Брызнул газом из баллончика и зарезал: житель Чувашии, не пробывший на свободе и года, снова пойдет под суд
В 2020 году в Татарстане по нацпроекту будут отремонтированы 114 километров дорог
23 ноября в центре Казани пройдет шествие Дедов Морозов
В Татарстане из открытых в 2016 году малых предприятий около 35% закрылось, не проработав и трех лет
Пустые бутылки на кофе: в Казани появился первый аппарат по такому обмену
В казанском ЖК «Станция Спортивная» открылся новый детсад комбинированного типа №138
Казань вошла в топ-5 городов России, где жители лучше всех знают английский язык
9,2 миллиона рублей субсидий за несуществующую недвижимость: в Татарстане будут судить главу районного БТИ
В Казани жителя Воронежа задержали с более чем полкило наркотиков
Тренер Ак Барса о новичках перед игрой с Авангардом: планируем, что будут играть
В Марий Эл "беременная проститутка" требовала у клиента деньги на аборт
Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G
В Казани утром пьяный водитель на иномарке влетел в забор
Рустам Минниханов обсудил возможность создания в Татарстане Центра фигурного катания
В Чебоксарах волонтеры приступили к активному поиску пропавшей 35-летней Александры Смеловой