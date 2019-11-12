"Избивают одноклассников, матерятся, срывают уроки": Два второклассника в Татарстане держат в страхе целую школу

Очередная неприятная история произошла в одном из образовательных учреждений Набережных Челнов. На сей раз события развернулись в 48 школе. По словам одной из родительниц, в учебном заведении есть ученики, которые держат в страхе чуть ли не всю школу. И это при том, что мальчикам всего по 8 лет.

- Накипело, может здесь помогут. В нашем классе, 48 школе, есть два проблемных ученика, которые отравляют жизнь всему классу. Детям всего по 8 лет. А ведут себя просто ужасно. Избивают одноклассников, матерятся, срывают уроки, так же портят личные вещи детей. Одного из них даже с ножом видели. Этот мальчик ещё летом, скинул кирпич с четвёртого этажа на голову своего товарища. Мы каждый день со страхом, за жизнь, своих детей, отпускаем на учебу. Не зная что может с ними произойти. В присутствии полиции, был разговор с родителями этих детей. Даже там, мальчики вели себя неадекватно. Дети из неблагополучных семей. В итоге, один из них в детской колонии, на месяц, после чего вернётся в школу. А второму, мать "собирает" документы в закрытую коррекционную школу. Но ребёнок по прежнему посещает школу. Вот и сегодня, подрался с одноклассником, последнему потребовалась медицинская помощь. Директор Не Реагирует! - написала жительница Набережных Челнов в соцсетях.

На данное сообщение пользователи интернета отреагировали по-разному. Одни посчитали, что родительница явно перегнула палку в обвинениях. Другие же встали на сторону женщины, заметив, что дела в школе обстоят не лучшим образом. Вот что писали в комментариях:

"Огромное количество разведенок с нежными сыночками. Мамочки учат быть хорошим и добрым , не ругайся, не дерись . Нехватка мужского воспитания . Закон жизни - слабых бьют, всегда так было и будет", - написал татарстанец по имени Рустам.

"Главное подчеркнуто из неблагополучных семей! Да и в благополучных могут такие дети вырасти! Мутный пост какой то! 8 лет первый,второй класс!" - высказала свое мнение челнинка Анжелика.

"Моя дочь тоже с таким одноклассником учится. Задержка развития, агрессия. С 7 лет такой гемор, и начался еще в саду, такое бывает", - поделился историей пользователь интернета Алексей.

"В этом классе все дети матерятся, дисциплины там нет. Даже когда этих мальчиков нет в школе там драки и Классный руководитель жалуется, давайте попросим всеми детьми с этого класса заняться и проверить всех. Мальчик который сейчас находится в закрытый школе он никому не мешает. А проблемы в классе так же и остались? Факт в том, что там все дети такие а родители нашли козла отпущения в одном ребенке. Главное их Идеал", - написал пользователь с ником Игорь-Альбина.

"Хорошими делами прославиться нельзя. Дети таким образом самоутверждаются в обществе. Так как в семье они не видят ни любви ни ласки ни внимания. Как не крути всё идёт из семьи. Любите своих детей", - предположила девушка по имени Лариса.

"Проявите инициативу самостоятельно, будьте благороднее. Мальчикам надо помочь, а не Вам бояться только за то, как Ваши дети проведут день в школе. Оплатите мальчикам посещение хорошего психолога, сводите их куда нибудь на мероприятие интересное но только в достойной мужской компании, где очень сильная энергетика. Покажите пример мужества, поинтересуйтесь что для них авторитет и показатель! В России достаточно загубленных детских судеб, сила нашей страны в Единстве- помните это! - высказал мысль пользователь интернета под ником No Name.

Отметим, что на пост молниеносно отреагировали и в администрации Набережных Челнов. Автора сообщения попросили подробнее рассказать о произошедшем. Прокомментировал ситуацию и начальник управления образования города Рустем Хузин, который частично подтвердил проблемы в школе.

- Факты, указанные в обращении, частично подтвердились. Между мальчиком и девочкой 2 класса после 4-го урока во время перемены произошла потасовка. Медик осмотрела ученицу, ей медицинская помощь не потребовалась. Директору указано взять под личный контроль ситуацию в ученическом коллективе, усилить работу по профилактике правонарушений, - заявил Хузин.