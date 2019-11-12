Активная созидательная сила АЛЛАТРА

Международное общественное движение АЛЛАТРА – это движение неравнодушных, социально-активных людей за восстановление в обществе духовно-нравственных ценностей. Движение вне политики и вне религии. Участники МОД АЛЛАТРА работают в первую очередь над собой, учатся понимать причину и смысл, глубину и суть любой ситуации, как в собственном сознании, так и во внешнем окружении, и разрешать её миром.

В поисках цели и смысла всего, что происходит внутри и вокруг нас, участники движения не могут не говорить о Боге, как о первопричине всего, что есть в этом мире. Бог, Абсолют, Создатель, Наблюдатель – называть можно как угодно… Но в данном движении не просто слепо верят в него, а изучают этот вопрос, вникают в суть самых различных учений, изучают современную литературу и древнейшие рукописи. Задача каждого, кто назвал себя участником МОД АЛЛАТРА – понять для себя, найти ответы на глубинные вопросы – кто я и для чего я живу?

Именно поэтому данная организация не является религиозной. В ней нет храмов, нет пастырей, нет единой кассы, куда бы участники могли вносить свои деньги. Есть лишь непрерывное движение людей, познающих себя и окружающий мир в стремлении стать лучше, реализовать коренную потребность любого человека – быть счастливым.

Началось движение АЛЛАТРА с энциклопедии-подсказки, в которой собраны единые зёрна знаний, присутствующие во всех культурах и религиях мира. Это книга АЛЛАТРА. Книга – инструмент, который даёт отправные точки для работы над собой. Ведь мало сказать: «Я понял, я хочу быть хорошим человеком». Необходимо ещё и действовать, становиться таковым.

АЛЛАТРА – это активная созидательная сила. Это сила любви, радости, уважения, взаимопонимания, дружбы между людьми. Знак АЛЛАТРА, обозначающий эту силу – один из древнейших знаков, испокон веков существовавших практически во всех культурах и цивилизациях нашего мира, чему есть масса документальных доказательств.

Таким образом, участники движения АЛЛАТРА – это просто люди, движимые любовью, уважением, желанием восстановить единство и взаимопонимание, прежде всего, в собственном сердце, а также вокруг себя, в своих семьях и коллективах.

В рамках движения участниками реализуются различные созидательные проекты, нацеленные на нивелирование в обществе установок на различие между людьми. Они ищут и взращивают общие, единые зёрна, что объединяет нас всех и может сделать каждого из нас Человеком с большой буквы.

К ТАКИМ ПРОЕКТАМ ОТНОСЯТСЯ:

Международное, всенародное интернет-телевидение АЛЛАТРА ТВ с актуальными и интересными видео на различные тематики: психология, наука, добрые новости, информационно-аналитические программы, интервью с известными людьми, доброжелательный юмор, познавательные мультипликационные видео, семейные передачи и многие другие, искренние и позитивные программы, приумножающие человечность, доброту и единство в обществе. Передачи АЛЛАТРА ТВ интересны всем людям, которые стремятся к самосовершенствованию, к духовному и культурному развитию, к укреплению лучших качеств в себе и окружающем обществе.

Фундаментальный социальный исследовательский проект «Единое зерно», целью которого является изучение и раскрытие общих духовных зёрен, лежащих в основе религий и культур мира. Изучая священные тексты всех существующих религий и культур, участники МОД АЛЛАТРА видят, что учения всех народов мира основаны на одних и тех же зёрнах Истины. Это осознание даёт людям понимание того, что мы все едины, что наши культуры и религии учат и говорят об одном и том же.

Научно-дискуссионный проект «ИГРА ПРОФЕССИОНАЛОВ. Общество. Последний шанс». Это международный круглый стол, инициированный самими людьми с целью поднять и обсудить актуальные жизненно-важные темы, которые касаются каждого человека и всего человечества в целом. Первая конференция данного проекта прошла 9 мая 2019 года и объединила тысячи участников со всего мира. Люди подключались через сеть Интернет из конференц-залов и собственных квартир, чтобы откровенно и честно обсудить самые актуальные вопросы. Почему у нас есть такие мировые проблемы, как войны, международные конфликты, расовая и религиозная дискриминация? Почему искажается или замалчивается информация в СМИ, и как потребительский формат общества стал тупиком развития нашей цивилизации? Этот международный круглый стол предоставил шанс для всего человечества открыто и честно сказать правду, взглянуть в глаза друг другу и объединиться не только на словах, но и на деле.

Конференция произвела небывалый резонанс в обществе. Огромная поддержка, реальные действия людей по всему миру – это лишь начало той огромной волны, которую породили итоги данной конференции. Ведь кульминацией события стало коллективное решение о проведении всеобщей международной конференции «ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 9 мая 2020 года, где граждане из разных стран мира, все вместе, будут решать, как нам жить дальше всем вместе, как на практике изменить вектор развития человечества в созидательное русло.