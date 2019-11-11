2019-11-12T10:22:55+03:00
Общество

Получи подписку и эксклюзивные блокноты от "Комсомольской Правды"

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У нас для вас тестовый предзаказ на эксклюзивные Блокноты с иллюстрациями всенародно любимого художника Васи Ложкина. Это блокнот для тех, кто любит творчество во всех проявлениях и не стесняется быть приколистом. Встречайте с улыбкой каждый день года и фиксируйте радостные моменты. 224 страницы с 3-мя разными обложками. Отличный сюрприз на Новый год.

Заказывайте прямо сейчас за 300 рублей.

Подписка на "Комсомольскую правду" на 1 месяц за каждый экземпляр - В ПОДАРОК.

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