Получи подписку и эксклюзивные блокноты от "Комсомольской Правды"

У нас для вас тестовый предзаказ на эксклюзивные Блокноты с иллюстрациями всенародно любимого художника Васи Ложкина. Это блокнот для тех, кто любит творчество во всех проявлениях и не стесняется быть приколистом. Встречайте с улыбкой каждый день года и фиксируйте радостные моменты. 224 страницы с 3-мя разными обложками. Отличный сюрприз на Новый год.

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