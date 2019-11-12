«Телеком Интенсив 2019»: смотрим в будущее с «Триколор»

«Телеком Интенсив 2019» - это единственная в России конференция для региональных журналистов, которая подробно освещает развитие рынка телекоммуникаций. Данное мероприятие было организовано одним из крупнейших операторов цифровой среды «Триколор». Аналитики, ведущие эксперты отрасли и топ-менеджеры компании поделились информацией о последних изменениях телеком-рынка, обсудили актуальные и острые темы в области телевидения и цифровых сервисов.

На сегодняшний день более 12 млн человек являются абонентами Триколора, но не все знают, какие сервисы, помимо просмотра телевидения, предоставляет компания. Управление эфиром, просмотр любимых телеканалов сразу с пяти устройств, управление электроборами онлайн, спутниковый интернет, собственный онлайн-кинотеатр - все это работает на базе одной платформы и составляет Экосистему Триколора.

По словам заместителя генерального директора по стратегическому и операционному маркетингу компании Алексея Нестерова одной из ключевых задач Триколора является создание нового, комфортного, единого цифрового пространства развлечений и сервисов для всей семьи.

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Уникальным преимуществом и отличием Триколора является большой экран - самый масштабный доступ к Экосистеме. Именно большой экран телевизора символизирует семейное потребление контента, и компания сделала его единым окном доступа ко всем сервисам и возможностям Триколора.

Одной из новинок оператора цифровой среды является система «Умный дом». Теперь управлять квартирой или домом можно онлайн. Что же дает этот сервис и в чем его преимущество?

Во-первых, это безопасность. Вы моментально можете узнать о протечках воды, утечках газа, задымлении и проникновении в дом посторонних.

Во-вторых, это экономия электроэнергии. Подробная статистика по энергопотреблению всех устройств поможет вам меньше расходовать электроэнергию.

В-третьих, это управление светом, температурой и влажностью воздуха.

Преимуществом работы сервиса «Умный дом» является то, что он может работать без подключения к интернету. Вы можете настраивать собственные сценарии действий, которые будут выполняться автоматически. И конечно, для того, чтобы управлять этой многофункциональной системой не обязательно находиться дома. Вы можете обеспечить безопасность и комфорт своего дома дистанционно, а все уведомления будут приходить на ваш смартфон.

Компания «Триколор» идет в ногу со временем и постоянно разрабатывает и запускает новые услуги и проекты для своих абонентов и партнеров. В скором будущем, например, к «Умному дому» добавится и видеонаблюдение. А 1 декабря на больших экранах ТВ появится эксклюзивный новогодний канал. Ждем с нетерпением!

СПРАВКА

«Триколор» - мультиплатформенный оператор цифровой среды, предоставляющий комплекс цифровых услуг и сервисов, включающих телесмотрение. «Триколор» создает единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени. Осуществляет вещание на всей территории России.

Наряду с традиционным просмотром ТВ через спутник, потребители Триколора могут использовать для просмотра телеканалов интернет-подключение, а также высокотехнологичные возможности управления эфиром: «Телеархив», «Смотри с начала», систему рекомендаций контента «Лучшее на ТВ». «Триколор» также предоставляет доступ к спутниковому интернету.

По итогам 2 квартала 2019 года общая база оператора составила 12,232 млн клиентов, в том числе более 10 млн подписчиков HDTV и 100 тыс. UHD- пользователей. В 2018 году оператор занял пятую строчку в рейтинге крупнейших мировых операторов платного телевидения (IHS Markit, 2019).