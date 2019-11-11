Фото с Тарзаном в сауне: блогера из Ульяновска обвиняют в попытке увести мужа у Наташи Королевой

Накануне в Ульяновске состоялся спектакль "Муж на час". Одну из главных ролей в нем играет известный стриптизер Сергей Глушко, который широкому кругу больше известен, как Тарзан.

Накануне спектакля Глушко решил посетить тренажерный зал, а затем отправился в сауну. Там его увидела местная блогер Валентина Никонова. Девушка сфотографировалась с ним и даже взяла мини-интервью. Глушко был улыбчив и спокойно пообщался с девушкой.

Тарзан с ульяновской блогершей в сауне.

Фотографии и видео из бассейна сауны девушка выложила в соцсетях. Правда, далеко не всем понравились эти кадры. Были те, которые в комментариях не только обвиняли блогера в слишком близком общении с Тарзаном, но и в том, что она пыталась отбить его у жены Наташи Королевой.

Фото: скриншот с видео.

Впрочем. сама девушка сразу же постаралась расставить все точки над "и", заявив, что подобных мыслей у нее никогда не было. Более того, призналась, что не пользуется спросом у мужчин.

- Вчера после тяжелого отравления с температурой пришла в самый тихий и отдалённый СПА-салон города, чтобы в одиночестве добить токсины, поплавать и погреться, использовав подарочный сертификат...Не хотела вообще ничего выкладывать, потому, что дзен и публичность - это разные вещи! Но что в итоге получилось, вчера видели сами. Теперь меня обвиняют чуть ли не в том, что я намеренно увожу мужа у Наташи Королевой! Товарищи, не судите по себе! Чтоб вы знали, после развода и уже 8 лет как я абсолютно равнодушна к вопросу любых межполовых отношений. Мужчины мной не интересуются и я ими тоже, как и девочками. Это называется монашество в миру, - написала Никонова в соцсетях.