2019-11-11T12:50:26+03:00
Общество

Фото с Тарзаном в сауне: блогера из Ульяновска обвиняют в попытке увести мужа у Наташи Королевой

Сама девушка отметила, что просто встретила Сергея Глушко и попросила о совместном снимке [фото, видео]
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: личная страница героини публикации.Фото: личная страница героини публикации.
Изменить размер текста:

Накануне в Ульяновске состоялся спектакль "Муж на час". Одну из главных ролей в нем играет известный стриптизер Сергей Глушко, который широкому кругу больше известен, как Тарзан.

Накануне спектакля Глушко решил посетить тренажерный зал, а затем отправился в сауну. Там его увидела местная блогер Валентина Никонова. Девушка сфотографировалась с ним и даже взяла мини-интервью. Глушко был улыбчив и спокойно пообщался с девушкой.

Тарзан с ульяновской блогершей в сауне.

Фотографии и видео из бассейна сауны девушка выложила в соцсетях. Правда, далеко не всем понравились эти кадры. Были те, которые в комментариях не только обвиняли блогера в слишком близком общении с Тарзаном, но и в том, что она пыталась отбить его у жены Наташи Королевой.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Впрочем. сама девушка сразу же постаралась расставить все точки над "и", заявив, что подобных мыслей у нее никогда не было. Более того, призналась, что не пользуется спросом у мужчин.

- Вчера после тяжелого отравления с температурой пришла в самый тихий и отдалённый СПА-салон города, чтобы в одиночестве добить токсины, поплавать и погреться, использовав подарочный сертификат...Не хотела вообще ничего выкладывать, потому, что дзен и публичность - это разные вещи! Но что в итоге получилось, вчера видели сами. Теперь меня обвиняют чуть ли не в том, что я намеренно увожу мужа у Наташи Королевой! Товарищи, не судите по себе! Чтоб вы знали, после развода и уже 8 лет как я абсолютно равнодушна к вопросу любых межполовых отношений. Мужчины мной не интересуются и я ими тоже, как и девочками. Это называется монашество в миру, - написала Никонова в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте
В этом году к юбилейной, пятой по счету просветительской акции присоединились инвалиды по зрению из разных регионов. Корреспонденты «КП» побывали на площадках проведения диктанта
Новости 24
Сити-менеджера Чебоксар "достали" грязные автобусы
Морось, туман и гололедица: какая погода ожидается в Татарстане
ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных
Татарский кукольный театр "Экият" отправляется на фестиваль "Крымская театральная осень-2019"
В Чебоксарах Бонни и Клайд из интернета напали на хозяйку съемной квартиры
В Марий Эл водитель погиб, вылетев на скорости в кювет
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
Защищаясь вцепился зубами в ухо: жителя Чебоксар будут судить за попытку убийства сожителя соседки
В Марий Эл из легковушки на полном ходу на дорогу выпал пассажир
В Казани застройщиков вместо вырубленных ими деревьев заставили посадить 1,5 тысячи новых
В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" маму с 4-летней дочерью
Шесть способов снизить расходы на мобильную связь и интернет
В мэрии Казани в качестве нового главы управления здравоохранения города представили Владимира Жаворонкова
Изнасилование после праздника: жителя Чувашии будут судить за надругательство над 15-летней школьницей
В Казанском танковом училище открыли памятник Михаилу Калашникову
В Казани идет эвакуация ТЦ "Кольцо"
В Марий Эл в полночь перевернулась "скорая"