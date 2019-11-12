Бизнесмен из Набережных Челнов, которого обвиняют в мошенничестве: Это рейдерство!

Пока он – обвиняемый в уголовном деле о мошенничестве, банкрот и злостный должник. Сам Тимур считает, что стал жертвой уникальной рейдерской схемы, в которой, как он полагает, замешаны и сотрудники правоохранительных органов, и судебных приставов, и даже судей.

СТАТЬ ДОЛЖНИКОМ ОЧЕНЬ ПРОСТО

Началось все весной 2017 года со звонка отца Тимура – Николая, финансового директора фирмы «Ойлавто НЧ». Отец просил сына пописать формальные беспроцентные договора займа между Тимуром и Артуром Аркадьевичем Евтешиным о займе денежных средств на сумму несколько миллионов рублей.

Такие договора заключались не раз, и Тимур подписал этот договор в качестве гаранта поставки. Гарант нужен был Артуру Евтешину, так как он отправлял на расчетный счет фирмы «Ойлавто НЧ» деньги в качестве предоплаты за будущую поставку товара. Все имущество отца оформлено на Тимура.

После этого товар был поставлен фирмой, на что имеются официальные накладные и договора поставок, обязательства перед Евтешиным фирма исполнила. Теперь он уже миллион раз пожалел об этом, но тогда ни капли сомнений у него не было – отец уже некоторое время работал с этим человеком, и до сих пор проблем не возникало.

Сын был спокоен – отец всегда выполнял договорные обязательства и поставлял товар, и сразу после возврата всей суммы договора Евтешин сам буквально разрывались в клочья на глазах у Волковых и свидетелей те самые формальные договора.

Так было и весной 2017 года, но осенью неожиданно для себя Тимур узнал, что на него подал в суд за неуплату долгов Артур Евтешин. О самом суде Волков не знал – повестки ему высылали по адресу, где он давно не проживал. О том, что стал должником 11 миллионов 238 тысяч рублей, молодой человек узнал в ГИБДД Набережных Челнов, пытаясь поставить на свое имя на учет автомобиль.

Оказалось, что на все имущество мужчины наложен арест. Уже позднее Тимур Волков обратил внимание, что во всех заявлениях и договорах займов, по непонятным для него причинам, истец Артур Евтешин указывал неверный адрес проживания Волкова.

Этой уловкой часто пользуются, чтобы любым способом укрыть итоговое решение суда и лишить ответчика возможности принять меры к обжалованию судебного акта в установленные сроки. Как оно было тогда на самом деле, Тимур может только предполагать. Но, тем не менее, судья в отсутствии самого ответчика и его неуважительной неявке на суд иск полностью удовлетворила.

В дальнейшем Волков-младший оказался полностью разорен – все автомобили и все имущество арестовали судебные приставы. Попытка опротестовать все оказалась безуспешной – юристы, нанятые Тимуром, допустили ряд промахов. Умышленно, или из-за отсутствия должного профессионализма, но пересмотреть дело о займе в пользу Тимура Волкова в установленный законом срок не удалось.

ДОЛЖНИК ДЕНЬГИ НЕ ВЕРНУЛ, НО ЕМУ ИХ СНОВА ССУДИЛИ

Во время судебного процесса Евтешин предъявил те самые расписки за его подписью. Которые на глазах у него и его отца рвались в клочья. Что тогда рвали, неизвестно. Но есть предположение, что это были цветные фотокопии. Подлинники же хранились для того, чтобы подать в суд на своего должника.

- Согласно им, Евтешин предоставил на суд расписки, что давал мне в долг тысячи и миллионы, когда я не рассчитался с ним по прежнему займу! – не скрывает удивления Тимур. – Например, по двум договорам займа Евтешин должен был получить обратно деньги 12 мая 2017 года, 19 мая 2017 года, 26 мая 2017 года и 29 мая 2017 года. Но, как уверяет в судах Евтешин, не получив от меня ни копейки назад по прежним, он заключает новые договора займов и продолжает передать мне финансы уже 15 мая 2017 и 31 мая 2017 года. То есть человек якобы не отдает деньги, а Евтешин продолжает давать Тимуру еще и еще. Мало того! В последствии на суде по уголовному делу, он якобы предоставил кому-то слитки золота и валюты других стран, дабы перезанять мне деньги. Предоставил в суд такой договор займа. Самое смешное, я якобы ему деньги более 11 миллионов рублей не отдал, однако с тем человеком он умудрился рассчитаться. Я уж не говорю о том, что сделки с драгоценными металлами проводить может только государство, но суд не заинтересовался ни этим фактом, ни тем, оттуда у мужчины с небольшим доходом как раз в этот период, слиток золота? Да, можно купить, но где тогда официальный документ о приобретении золота? Евтешин предоставил справку о доходах за май, июнь и июль 2017 года, по которым доход за каждый месяц составляет 8700 рублей. Но спросить у него самого я не смог – на суде он не присутствовал, и судья снова удовлетворила этот иск.

Волков-младший ждал мотивирующее решение суда, но не получил в месячный срок, как того требует закон – документ снова отправили на тот несуществующий адрес Волкова-младшего! И, соответственно, он не смог обжаловать его. В итоге за дело взялись судебные приставы.

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА

Представителем взыскателя Артура Евтешина стала экс начальник судебных приставов Набережночелнинского РОСП Абдуллина. То, как проходил арест имущества в магазине Тимура Волкова, запечатлела камера видеонаблюдения, находящаяся в зале. Когда 25 октября 2018 года пристав Сулейманова с коллегами и Абдуллиной пришла в магазин и начала описывать имущество, то на место приехал Николай Волков.

Дело в том, что большая часть имущества принадлежала фирме «Ойлавто НЧ», и Тимур работает по договору комиссии – он взял на реализацию автомасла, и практически всю выручку должен был передать фирме. Все договора об этом были предоставлены, но, после ознакомления с этими документами, Абдуллина передала их Сулеймановой, а та просто засунула в стопку своих бумаг и продолжала изъятие товара.

В итоге из кассы ИП «Волкова Т.Н.» приставы изъяли около 11000 рублей и товара на сумму примерно 250 000 рублей. Действия приставов пытались обжаловать – забирать имущество третьих лиц по долгам должника не имели права, но приставы заявили, что не получали никаких документов и куда-то увезли товар и деньги. Оказалось, оно было передано на ответственное хранение Евтешину, который, кстати, уверяет, что ни копейки из общей суммы долга не получил. Что мешало приставам реализовать этот товар и списывать долг, непонятно.

- 6 февраля 2019 года пристав Сулейманова по исполнительному листу изъяла у меня дорогостоящий автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO. Он стоял возле моего дома, и забирали его без участия меня либо моего представителя. Внутри были и личные вещи, и документы моего отца - паспорт и водительские права, документы моего несовершеннолетнего ребенка. Автомобиль передали на ответственное хранение Евтешину, - рассказал «Комсомольской правде» Тимур Волков.

Такой внедорожник должен был махом улететь с торгов, и частично долг Тимура был бы погашен, но, как и еще три его автомобиля, они до сих пор находятся на ответственном хранении у Евтешина. Приставы оценку имущества должника так и не произвели!

- Вот так я стал фигурантом уголовного дела о злостном уклонении от погашения задолженности, - подытоживает эпопею части о своем знакомстве с приставами Тимур. – С точки зрения закона, все правильно – я имел возможность реализовать свое дорогое имущество и расплатиться. Но никто не желает принять во внимание тот факт, что на это все был наложен арест и запрет на совершение сделок еще с 2017 года. Аресты стоят до сих пор. Может, кто подскажет, как я мог реализовать все и не стать фигурантом уголовного дела. Почему же я виноват в этой ситуации?

ДОЛЖНИК, БАНКРОТ И УГОЛОВНИК?

Но злоключения Волкова-младшего на этом не закончились. В 2018 году по заявлении. Артура Евтешина в МВД Татарстана в отношении Тимура Волкова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На тот момент мужчина владел имуществом на сумму 51 миллион рублей.

Напомним, сумма долга – «всего» 11,238 миллионов рублей. Одновременно Евтешин подает заявление о банкротстве Волкова-младшего, и суд, не обращая внимание на превышающее в 4 раза суммы долга имущество «банкрота», это заявление удовлетворил. И даже назначил финансового управляющего - Залялова И.Н.

- Финансовый управляющий сразу без проведения оценки моего имущества, начал требовать отдать ему все машины и документы на недвижимое имущество, - вспоминает Волков-младший. – Предоставить их ему я чисто физически не мог – часть из них на момент ареста имущества находились в автомобилях, которые уже были на ответственном хранении у Евтешина. Я об этом говорил, Залялову, но он не слушал. Мне даже пришлось записать наш разговор на диктофон. После этого у меня забирают автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, на котором я возил в поликлинику своего сына. Попросил оставить ее на ответственное хранение мне, но ее тоже передали Евтешину.

В большой папке, которую успел за это время собрать молодой человек, множество документов, которые могли бы послужить доказательствами его слов, скрины сообщений в мессенджерах с неизвестных Тимуру номеров, в которых ему угрожают. Есть аудио и видеозаписи, подтверждающие его доводы. Но почему-то суды не позволяют Тимуру использовать свое право на защиту и не рассматривают эти доказательства во время заседаний.

Устав бороться в Татарстане с правоохранительной системой, Тимур Волков написал заявление в ФСБ России.