Итальянские завтраки и мороженое в центре Казани

Кафе-джелате, где готовят самое настоящие итальянское мороженое и сорбеты, открылось в столице Татарстана на улице Пушкина, в самом центре города. Вкусное лакомство изготавливают здесь настоящие маэстро под руководством концепт-шеф джелате «Рожок» Джованни Байамонте и шеф-поваром Маратом Гильмутдиновым.

Вот такой веселый рожок встречает гостейФото: Лика ИСАЕВА

В джелатерии изготавливают вкусные десерты различных сортов. Любители этого лакомства смогут приобрести как обычный пломбир, так и мороженое со вкусом малины, лайма, пармезана или шоколада с перцем чили.

Ассортимент очень разнообразенФото: Лика ИСАЕВА

Как рассказал «Комсомольской Правде - Казань» джелатерье Джованни Байамонте, изготовить мороженое можно с любимыми вкусами – от чак-чака до микса из сыра, карамели и груши.

Необычные палитры вкуса удивляют и покоряют казанцев, которые стали требовательнее к любимому с детства лакомству и уже хотят разнообразить линейку сорбетов. Эту задачу сейчас успешно решают в Казани итальянские мастера.

Сорбеты на любой вкусФото: Лика ИСАЕВА

Для изготовления десертов применяются только живые ингредиенты и только высшего качества. Например, фисташки привозят с Сицилии.

Спрос среди любителей холодного десерта тщательно изучается, и маэстро джелатерье придумывают новые вкусы, чтобы поразить своих гостей. Например, к открытию заведения они создали необычный по вкусу десерт - в нем есть нотки сыра пармезана, карамельной груши и пломбира.

В кафе есть большой выбор десертов и вкусных блюдФото: Лика ИСАЕВА

В джелатерии можно не только полакомиться сорбетами, но и перекусить другими вкусными блюдами.