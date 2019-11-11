"Какие застенчивые ивы? Какой аккордеон?": на шоу "Голос" Шнуров раскритиковал певицу из Казани

В минувшую пятницу одной из участниц слепого прослушивания шоу "Голос" стала 18-летняя Айгуль Валиуллина из Казани. Она исполнила песню Игоря Талькова "Чистые пруды". К сожалению, никто из членов жюри так и не повернулся к девушке, тем самым оставив ее за порогом телепроекта.

Более того, после окончания песни некоторые члены жюри начали критиковать Айгуль. Так, например, Сергей Шнуров был шокирован выбором песни.

- Вы откуда эту песню знаете в 18 лет? Какие застенчивые ивы? XXI век на дворе, фонари максимум. Какой аккордеон? У всех мобильники, - заявил Шнуров.

Певица из Казани шокировала Шнурова выбором песни.

Поддержала лидера "Ленинграда" и Полина Гагарина, заявившая, что 18-летняя девушка должна петь совершенно другие песни. Впрочем, Айгуль объяснила свой выбор.

- Эта песня известная. Я просто очень люблю русскую музыку и мне хотелось спеть эту песню, потому что она очень красивая и душевная, - пояснила девушка.

Единственным, кто похвалил певицу из Казани был Валерий Сюткин. Он отметил, что девушка спела "очень хорошо", но, чтобы пройти дальше она должна была спеть "великолепно". Сама девушка свой невыход в основной раунд "Голоса" перенесла спокойно, заявив, что получится в следующий раз.